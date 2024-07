Externí autor 19. 7. 2024 clock 4 minuty

Hledáte si partnera či partnerku a rádi byste se do budoucna vyvarovali nepříjemností souvisejících s jeho povahovými vlastnostmi. Podívejte se na náš žebříček znamení zvěrokruhu s nejhorší povahou, který vám osvětlí mnohé.

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Beran je prvním znamením zvěrokruhu. Vládne mu Mars, planeta energie, vášně a agrese. To je důvod, proč jsou Berani někdy tak moc impulzivní. Když nejdou věci podle jejich představ, snadno se rozčilí a jsou náchylní k výbuchům vzteku. Jak se rychle rozohní, stejně rychle se uklidní, což může být pro partnera pořádný nápor na nervy.

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Znamení Lva potřebuje k životu pozornost a obdiv. Jakmile si těchto lidí nebudete všímat nebo je začnete podceňovat, začnou se vztekat. Umí předvést pořádné dramatické divadlo, nevrle reagují i na obyčejné drobnosti a mají tendenci ze sebe dělat oběť. Moc dlouho neumí být naštvaní a celkem lehce se vracejí k srdečnosti. Stejně jako v případě Berana i život se Lvem může být o nervy.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Štír je majetnický, žárlivý a občas pořádně vybouchne nebo se dokonce uchýlí k pomstychtivému chování. Bývají to záštiplní a tajnůstkářští lidé, zejména pokud se s vámi nepohodli, nebo jste jim něco udělali. Vládne mu Mars, proto neumí udržet emoce na uzdě.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Ptáte se, jak může být hrozný vždy dobře naladěný Střelec, když mu vládne Jupiter, planeta expanze a optimismu? Je to jednoduché. V případě ztráty svobody umí být Střelci až bolestně upřímní, což se někdy může jevit jako necitlivé a konfrontační.

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Býk je druhým znamením zvěrokruhu a vládne mu Venuše, planeta lásky a krásy. Takže pohoda. Ale jenom do té doby, než někdo zpochybní jeho hodnoty a majetek. Býci jsou tak trochu tvrdohlaví a konzervativní, což je další pramen sváru s jeho okolím.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

K Blížencům, třetímu znamení zvěrokruhu patří Merkur, planeta komunikace a intelektu. Jsou to velmi dobří rétoři, ale občas si nevidí do pusy, takže házejí sarkastickými poznámkami a kritikou na všechny strany. Jakmile se začnou nudit, není s nimi k vydržení.

Rak (22. 6. - 22. 7.)

Čtvrtému znamení zvěrokruhu vládne Měsíc, planeta emocí a intuice, které se odrážejí v Račí povaze. Pozor na ně, když se cítí zraněni nebo odmítnuti, mohou se začít vztekat. Kromě toho se snadno urážejí a jsou dost náladoví.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Kozoroh má ve svém znamení Saturn, planetu disciplíny a odpovědnosti. Podle toho se také chová. Chladný a tvrdý byznysmen zakládající si na své pověsti a autoritě. A běda všem, kteří by tyto dvě vlastnosti ohrozili, to se umí dost slušně vztekat.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Panna je šestým znamením zvěrokruhu a stará se o ni Merkur, planeta komunikace a intelektu. Tito lidé jsou velmi praktičtí, důkladně analyzují všechny své kroky. Umí docela slušně držet emoce na uzdě. Rozčilí se jenom v případě, že se cítí nedoceněné, případně až moc zahlcené prací.

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Váhám, sedmému znamení zvěrokruhu, vládne Venuše, planeta lásky a krásy. Lidé narození v tomto znamení nesnášejí konflikty a hádky, proto se jim vyhýbají doslova jako čert kříži. Svým protějškům mohou znepříjemnit život občasnou nerozhodností.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Ryby jsou dvanácté znamení zvěrokruhu s Jupiterem, co by planetou poznání. Do noty jim tak hraje citlivost, kreativita a intuice. Jenže těch emocí je tolik, že je občas nezvládnou a vybuchnou, nemluvě o nepředvídatelných změnách nálad.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Vodnář je jedenáctým znamením zvěrokruhu. Vládne mu Saturn, planeta disciplíny, inovací a změn. V tomhle seznamu je až na posledním místě, protože jediné, co se mu příčí, je ohrožení jeho individuality a svobody. Za tu se hádá až do krve.

zdroj: astrotalk.com, bestlifeonline.com