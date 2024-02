Oddanost a láska k mamince jsou krásné věci. Ale všeho moc škodí. Pokud má váš partner a jeho matka vzájemně závislý vztah, zbystřete. Být maminčiným mazánkem ještě ve třiceti letech je poněkud děsivé. Astrologie zná 4 znamení zvěrokruhu, která jsou závislá na svých matkách.

Nedokáže se váš partner sám rozhodovat bez porady s maminkou? Pokud se jí svěřuje se vším, včetně svého intimního života, měla byste si dát pozor, protože může jít o oboustranně závislý vztah, který vám osobně nepřinese nic dobrého. Jeho matka s vámi totiž jednoho dne začne soupeřit, pokud se to už dávno neděje. Je pro ni těžké sdílet svého mazánka s jinou ženou.

Podívejte se na znamení zvěrokruhu, která budou mít po celý život svou matku za zády.

1. Panna

Pokud máte vztah s mužem narozeným ve znamení Panny, jistě vás brzy seznámí s nejdůležitějším člověkem svého života – svou matkou. Žena, která ho přivedla na svět společně s ním rozhoduje o důležitých krocích v jeho životě. Tento muž se s maminkou radí úplně o všem. Jistě i o svém vztahu k vám, na to můžete vzít jed.

Protože je muž ve znamení Panny velký perfekcionista, který má rád organizaci a pořádek, je jeho touha po správném a schváleném postupu o to silnější. Navíc v tom neshledává vůbec nic zvláštního. Jestli se pokusíte něco proti jeho matce namítat, setkáte s jeho hněvem, protože ji bude bránit zuby nehty. Mezi něj a jeho matku se nestavte, protože vyhraje ona.

2. Štír

Většina Štírů se tváří sebevědomě a nezávisle, ale ve skutečnosti mají tito pánové za zády vždy svou matku s vlhčeným ubrouskem, aby jim otřela koutky úst po jídle. Jeho maminka je pro něj Bohyně, která má vždycky pravdu. Proto s ní konzultují všechna svá životní rozhodnutí, od své práce, toho, kam poletí na dovolenou až po výběr své partnerky.

Štíři svou partnerku neustále srovnávají se svou matkou. Ona je jejich životním vzorem, proto chtějí, aby jejich žena měla stejné návyky. Jednoduše očekávají, že se bude chovat jako ta, která je porodila. V případě, že by se snad nevěsta nechtěla přizpůsobit, nebo se pokorně naučit vše od své tchýně, celkem rychle a chladně se s ní rozloučí.

close info AlexandrMusuc / Shutterstock zoom_in Maminčin mazánek bude mít tento podivný závislý vztah s ženou, která ho přivedla na svět pravděpodobně celý život.

3. Taurus

Každý muž v Býku má tendenci uctívat svou matku. Tento sebevědomý a temperamentní jedinec, do kterého jste se vášnivě zamilovala se ale změní v přítomnosti své maminky v ukázkového mamánka. Když je přítomna ona, nechá ji, aby se k němu chovala jako k malému dítěti a rozmazlovala ho. Matka pokračuje dál ve své výchově, která z něj udělala sobce.

Tento pán si za celý život po boku své mámy zvykl, že je vždy po jeho. Když ho uvidíte v této situaci, pochopíte, že je to jen malý rozmazlený kluk, který nikdy nedospěl. Nedokáže se jí postavit a chovat se jako dospělý muž, protože v její blízkosti je maličký. Tento kontrastní rozdíl mezi vášnivým chlapákem, který s vámi řádí po nocích v ložnici a tímto výjevem, je odstrašující.

4. Rak

Rak pravidelně mluví se svou maminkou, a informuje ji o každé minutě svého života. Je mu totiž mnohem více než partnerkou. Pokud si zrovna netelefonují a nadšeně nesdělují, co se právě stalo, neustále si píší textové zprávy. Tato žena o něm ví absolutně všechno, včetně příjmu potravy a jejímu vylučování. Ví až příliš mnoho informací o jeho pracovním životě, přátelích i soukromém životě.

Maminka mu přátelsky radí i v oblasti intimity. Prozradí mu, co funguje a nefunguje na ženy. Na ty pro něj vhodné ženy, o kterých může s jejím dovolením uvažovat. Vždy mu nabízí moudré rady do života, moc dobře ví, co je zač jeho přítelkyně nebo manželka. Bohužel Rak stejně jako jeho předchozí kolegové mají neúspěšné vtahy právě proto, že jsou celoživotní mazánci svých matek.

