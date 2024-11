Externí autor 23. 11. 2024 clock 3 minuty

Jak poznat, že jste již našli lásku svého života? Pokud si myslíte, že to nejde, vyvedeme vás z omylu. Existuje 6 základních znamení, která vám potvrdí, že jste si vybrali správného životního parťáka. Podívejte se, která to jsou.

Zeptejte se většiny lidí, jak věděli, že jejich dlouholetý partner je ten pravý a oni vám odpoví pokrčením ramen a krátkým, „zkrátka si to sedlo“. Terapeutům, psychologům a všem ostatním, kteří se zabývají partnerskými vztahy ovšem taková odpověď nestačila a začali se ptát. Zjistili, že existuje několik vlastností, jež mívají kompatibilní partneři společné a vlastně si je ani neuvědomují. Podívejte se, které to jsou.

1. Rozumí si beze slov

Stačí jediný pohled, gesto a oba vědí, jak se ten druhý cítí nebo co si myslí. Tohle hluboké emocionální vnímání je dáno lidem, kteří se znají natolik, že si rozumí i beze slov. Je totiž důležité si spolu umět nejenom povídat, ale také mlčet.

2. Projevují ochotu ke kompromisům

V roce 2015 provedli psychologové na japonské univerzitě v Kobe studii, která zjistila, že pro úspěšný vztah je důležité přinášet určité oběti neboli kompromisy. Vztahy, ve kterých se takové chování téměř nevyskytovalo, případně neustále ustupovala pouze jedna ze stran, neměly příliš dlouhého trvání. Samozřejmě ustupovat nelze za cenu vlastních morálních hodnot a vždy je třeba takový krok udělat bez nároku na „něco za to“.

3. Berou vás takové, jací jste

Párová a rodinná terapeutka Laura Heck, která je spolumoderátorkou podcastu na téma Manželská terapie, připomíná, že osoba, se kterou stojí za to žít, je v pohodě s vašimi nedostatky. Například trpíte dyslexií, ADHD či podobnými poruchami, které vás ve skrytu duše trápí. Dotyčný člověk si ale dá tu práci, aby vám dokázal, že i přes to všechno jste skvělí.

4. Bojují za vztah

Jak kdysi řekl William Shakespeare: Skutečná láska nikdy neprobíhá hladce. Vědecký psycholog Luis Rubén de Borbón k tomu pro Gottmanův institut, který se zabývá rodinnými vztahy, řekl, že to co odlišuje toho pravého od ostatních, je jeho snaha bojovat za vztah, za to, aby byl úspěšný. Vztahy se totiž zřídkakdy obejdou bez potíží, ale pokud jsou oba ochotni problémy řešit a napravovat, ukazuje to nejenom na zralost obou jedinců, ale také na ochotu vztah dál rozvíjet.

5. Mají stejné hodnoty a cíle

Bez ohledu na to, jak moc se ti dva milují a řekli by, že jejich vztah je v pořádku, nemusí jim vyjít. A to zejména za předpokladu, že nemají stejné cíle a nesdílejí stejné nebo podobné hodnoty.

Ve vztahu zkrátka nefunguje model Jeden hot a druhý čehý, což byla stejnojmenná francouzská komedie v hlavní roli s Annie Girardotovou a Louisem de Funesem, kdy ona miluje přírodu a on techniku. On chce vynalézat, ona zahradničit. Takže pokud je například vaším cílem cestování, zatímco partner či partnerka by raději zvelebovali vlastní bydlení, budete muset nejspíš zalovit v jiných vodách.

6. Těší se ze vzájemné společnosti

Partneři, kteří se takzvaně našli, spolu dokážou komunikovat prakticky o všem, o svých radostech i strastech, protože vědí, že je ten druhý vyslechne a podpoří, aniž by je jakkoli odsoudil nebo zesměšnil. Vždy si užívají jeden druhého a také se o sebe zajímají. Nemluvě o nenápadných pozornostech, kdy jeden druhému položí ruku kolem krku, dá mu jen tak pusu, obejme ho a ukáže mu, jak moc ho má rád.

