Každý z nás touží po něčem jiném. Někdo má velká očekávání a sny, ale jinému člověku může udělat radost něco docela obyčejného. Ať už toužíte po romantické žádosti o ruku, jízdě na slonovi, nebo cestě kolem světa, březen několika znamením splní jejich přání. Která tři znamení to budou?

Štěstí a radost jsou zážitky, které v nás zůstávají napořád. Chvilky příjemného překvapení, které nám někdo uchystal, si budeme pamatovat do konce svého života. Tři hvězdná znamení zvěrokruhu čeká podle horoskopu právě v měsíci březnu něco krásného. Zažijí nejhezčí věc v životě. Budete to vy?

Beran

Beran je známý svou vnitřní sílou, spontánní energií a sebedůvěrou. Březen jim přinese spoustu emocionálních zážitků. V tomto období budou velmi citliví a hormony se v nich budou bouřit. V březnu bude tyto zrozence silně ovlivňovat síla Venuše. Pokud se rozhodnete pro návštěvu rodiny a příbuzných, bude na vás čekat překvapení.

Dlouho jste se s některými blízkými neviděli. Nejenže vzájemná náklonnost by mohla být mnohem silnější než obvykle, ale také byste mohli napravit křivdy z minulosti. Stane se něco zásadního, co vám udělá obrovskou radost. Budete na to vzpomínat celý život. Tak si vyndejte diář a naplánujte si cestu za rodinou.

Blíženci

Březen přinese Blížencům spoustu nové energie a síly. V tomto období se vám bude neuvěřitelně dařit. Vaše kreativita a tvořivost předčí očekávání vaše i vašich blízkých. Proto byste se měli řídit intuicí a realizovat své nápady, protože vás čekají nezapomenutelné zážitky. Povede se vám opravdu něco výjimečného.

Nechte se podpořit svými blízkými a splňte si svůj sen. Podle horoskopu se odhodláte konečně k činu, na který se už delší dobu připravujete. Možná to bude výstava vašich obrazů, která bude mít obrovský úspěch. Hvězdy předpovídají velkou radost ze zaslouženého uznání a ocenění.

Panna

V březnu se můžete vydat vstříc novým dobrodružstvím. Panny mají vepsáno v osudu, že si splní své cestovatelské sny. Právě v březnu je v některých exotických destinacích turistická sezóna. Možná už máte svou cestu naplánovanou, ale existuje i varianta, že vás váš partner překvapí a bude to pro vás dárek.

Ať už se do letadla vstříc za dobrodružstvím dostanete jakkoli, právě teď je ideální doba. Všechno, co zažijete, si budete pamatovat do konce života. Budete se cítit, jako dítě na Matějské pouti. Zažijete chvíle absolutního štěstí a dojetí při setkání s exotickými zvířaty, která jste si tolik přáli. Dokumentujte své zážitky, ale nezapomeňte je prožít, protože jedině tak vám zůstanou navždy v srdci.

