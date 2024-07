Externí autor 3. 7. 2024 clock 3 minuty

Život umí být občas dost nefér. Někdo jím proplouvá na obláčků, další řeší neustále trable. Podívejte se na znamení zvěrokruhu, která jsou nejvíce zkoušená životem. Tito lidé to nikdy nebudou mít snadné.

Málokdo si umí přiznat, že si za své životní karamboly může tak trochu sám. Všichni totiž máme nejenom dobré vlastnosti, ale i ty horší, které nám v mnohém ztěžují cestu a občas připraví nejednu horkou chvilku.

Dá se s tím něco dělat? Určitě, jde jenom o to, jak se k různým situacím postavíte a hlavně si z nich vezmete ponaučení, aby se vám podobné průšvihy nestaly i příště. Podívejte se, která znamení zvěrokruhu by se měla zamyslet nad svými vlastnostmi. Patříte mezi ně i vy?

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Znamení Blíženců prožívá věčný souboj dvou duší, které se v něm perou. Jedna chce to, druhá zase ono, a tak je základním nedostatkem lidí narozených v tomto znamení nerozhodnost. Přitom Blíženci milují nové a vzrušující věci.

Jenže tahle vlastnost je často roky drží ve špatném vztahu, v práci, která nestojí za nic. Mají totiž strach se pohnout z místa. Bojí se, aby neudělali špatné rozhodnutí a jejich nová situace se nerovnala té – z louže pod okap. A to je přesně ten důvod, který se s vámi táhne, a kvůli kterému na sebe nabalujete jeden zmar za druhým.

Milí Blíženci, pokud se chcete zbavit stigmatu životem zkoušeného člověka, měli byste konečně zapracovat na svém odhodlání tenhle gordický uzel rozetnout. Najměte si odborníka, terapeuta, kariérního poradce, někoho, kdo vám dodá tolik potřebnou sebedůvěru. Podpořit ve změnách vás může i záchranný plán pro případ, že by se něco nepovedlo. Pamatujte si, jedině, když se pohnete z místa, budete blíž svému štěstí.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Když je někdo tak nespokojený sám se sebou, i s tím, co se mu děje, jako Kozoroh, pak je jasné, proč je jeho život jedna velká negace. Kozorozi jsou ambiciózní a neustále si vyčítají, že nepracují dost. A tak si přidávají víc a víc práce.

Díky tomu lidé narození v tomto znamení nemají prakticky žádný volný čas. Neumějí si užívat malých i velkých radostí. Nemají čas na kamarády, protože dřou i o večerech nebo víkendech. A pak si stěžují, jak je život zlý, ošklivý a krutý.

Takže, drazí Kozorozi, přestaňte ze sebe dělat škarohlídy a uvědomte si, jak moc můžete být na sebe hrdí, protože to, co jste dokázali, by mnozí nezvládli do důchodu. Každý večer před spaním si naordinujte hezkou pozitivní větu, ve které si připomeňte, jak moc jste dobří. Sebeobviňováním se totiž nikam nedostanete. Místo toho raději vyrazte na výlet nebo do kina, ať přijdete na jiné myšlenky, než je věčná dehonestace vaší osoby.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Lidé narození ve znamení Vodnáře mívají tendence vracet se k věcem, které se jim v minulosti nepovedly. Zkrátka se přes minulé neúspěchy nedokážou přenést. Neustále se za ně obviňují a vlastně je to taková jejich kletba.

Drazí Vodnáři, hoďte už konečně minulost do kanálu, protože jedině tak budete moci životem dál putovat jako pozitivně naladění lidé. Nezapomeňte, že dřívější špatná rozhodnutí už zkrátka nezměníte, ale můžete se z nich poučit.

Vězte, že nikdo není dokonalý. Je fajn, když si chybu přiznáte, ale už se jí nezatěžujte. Raději se soustřeďte na to, abyste příště dělali věci jinak a lépe.

Zdroje: www.gala.de, www.prosieben.de