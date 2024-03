Každý člověk reaguje na alkohol jiným způsobem. Možná vás překvapí, že vaše datum narození ovlivňuje reakci těla a mysli na alkohol. Některé znamení zvěrokruhu tančí, jiné pláče, nebo naopak nemůže zastavit záchvaty smíchu. Jak jste na tom vy po požití piva, vína, nebo jiného drinku?

Beran (21.3. – 20.4.)

Čím více alkoholu Berani vypjíi, tím větší je jejich touha se exhibovat. Posilněni oblíbeným drinkem se vydávají do světa flirtovat a navazovat nové známosti. Jejich odvaha je sice v tu chvíli obdivuhodná, ale často končí tyto večírky hádkami. Občas zapomenou, že přišli s partnerem, nebo si naopak nevšimnou, že objekt jejich zájmu vedle sebe partnera má.

Býk (21.4. – 21.5.)

Nemotorní Býci po pár skleničkách klopýtají a shazují všemožně věci kolem sebe. Většinou jsou vyzváni, aby se někam v klidu posadili. Tito jedinci ztrácí s alkoholem veškeré zábrany, protože jim dodává kuráž. Volí pak nevhodná témata konverzace, která zpravidla druhého urazí, tak se nenápadně vytratí po anglicku. Své příhody si většinou nepamatují.

Blíženci (22.5. – 21.6.)

Když Blíženci pijí, mají potřebu vypustit ven všechny své nastřádané emoce. Na úvod si hrají obvykle na drsňáky, ale po pár skleničkách se otevřou a začnou řešit svoje pocity, strachy a zklamání. Stěžují si na nespravedlnost života a působí až depresivně. To jim nedělá úplně dobrou vizitku, protože lidé se chodí do baru primárně bavit, a ne plakat nad svým drinkem.

Rak (22.6. – 22.7.)

Pro citlivé Raky je alkohol doslova apokalypsou. Po pár doušcích se z nich stávají ufňukánci, kteří si stěžují na to, jak jim všichni ubližují a nechápou je. Rozebírají pořád dokola svůj aktuální problém a nejsou schopní se bavit o ničem jiném. Pokud jsou dobře naladěni, nebo si už postěžovali, dokážou být příjemnými a zábavnými společníky.

Lev (23.7. – 22.8.)

Se zvyšujícím se množstvím alkoholu jsou Lvi čím dál víc arogantní. Řeší sobecky jen sebe a své povrchní problémy. Snaží se na sebe za každou cenu upoutat pozornost. Pokud vedou nějaký dialog, potřebují souhlas a pochopení ostatních. Chtějí všem okolo vnutit svou pravdu a názory. Bývá to dosti trapné, ale těmto zrozencům je to úplně jedno.

Panna (23.8. – 22.9.)

Když se Panny napijí, vypouští své vnitřní démony. Pod vlivem jsou tito lidé kritičtí, hádaví a agresivní. Nenechají si nic vysvětlit. Ostatní jsou v šoku z jejich iracionálního a bezohledného chování. Mohou z počátku působit docela vesele, ale jejich nálada se může kdykoli jako mávnutím kouzelného proutku změnit. Pak je dobré dát se na ústup.

Váhy (23.9. – 23.10.)

Alkohol v žilách Vah odbourává jejich nervozitu a stres. Stávají se komunikativnějšími. Působí uvolněně, v pohodě a otevřeně. Během debat sdílejí úžasné inovativní nápady, hýří kreativitou a vtipem. Normálně by mlčeli a občas se zasmáli nějakému vtipu, ale po několika skleničkách nijak zvlášť extrovertní Váhy mohou projevit své přání tančit bosky na stole.

Štír (24.10. – 22.11.)

Štíři v alkoholovém opojení mluví více než jindy. Filozofují o politice, práci, i největších světových problémech. Najednou se jim vše zdá tak jasné. Tito jedinci se celkem rádi poslouchají a nemají rádi, když je někdo přerušuje. Když dokončí svůj monolog, trochu se uvolní, jsou veselejší a nakonec bývají i celkem zábavní.

Střelec (23.11. – 21.12.)

Střelci pijí rádi a hodně, kupodivu se nestávají nikdy závislými na alkoholu. Milují pohodu a zábavu, a to jim nesmíte narušit. Někdy je pro ně zábava na prvním místě, a tak se nechají snadno strhnout bez ohledu na své partnery nebo závazky následujícího dne. Bývají často až příliš upřímní, vůbec si neuvědomují, že by tím mohli někoho hluboce zranit.

Kozoroh (22.12. – 20.1.)

Kozoroh je workoholik, který potřebuje alkohol k vyčištění hlavy. Přirozeně klidnější zrozenci se po pár skleničkách stávají lvi salonů. Mají touhu uskutečnit okamžitě své syn a plány, jen se to v danou chvíli příliš nehodí. Když vystřízliví, uvědomí si, že to pravděpodobně trochu přehnali. Kají se, omlouvají se a snaží se všechna nedorozumění vysvětlit a urovnat.

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Vodnáři jsou obvykle milí a klidní lidé. Když se ale napijí, stávají se někým jiným. Jsou otevření, hovorní, sdílní a přímočaří. Jejich mírumilovná povaha je najednou pryč a berou si osobně všechny provokace. Atmosféra kolem tohoto jedince začne být napjatá a lidem nepříjemná. Naštěstí se toto nestává příliš často a zúčastnění lidé na to za krátkou dobu zapomenou.

Ryby (21.2. – 20.3.)

Ryby nesnáší alkohol právě dobře. Často se ztrácejí ve svém světě snů a fantazií a přemůže je melancholie. Pak řeší minulost, co by, kdyby a staré rány. Alkohol jim rozhodně nesvědčí. V malém množství by však mohl některým jedincům v tomto znamení pomoci lépe se vyjádřit z uměleckého hlediska a posunout se dál.

