9. 1. 2024

Máte pocit, že všichni kolem vás vesele nakupují, chodí do restaurací na chutná jídla a létají na dovolenou do zahraničí? Ve vás bublá závist, protože každý měsíc bojujete, abyste vůbec s financemi vyšly. Některá znamení zvěrokruhu jsou možná předurčena k chudobě. Která to jsou?

Existují dva druhy lidí. Jeden, který vytahuje bez rozmyšlení peněženku k placení, a druhý, který neplatí nikdy. Řeč je o lidech, kteří mají vždy nedostatek finančních prostředků na cokoli. A to z různých důvodů. Možná vás překvapí, že i na tento jev má vliv hvězdné znamení. Patří mezi ně i váš kolega, přítel nebo příbuzný? Těchto 6 znamení zvěrokruhu neumí hospodařit s penězi. Střelec Střelci myslí na budoucnost minimálně, žijí přítomností, a to u nich často vede k nedostatku peněz. Tito zrozenci žijí tady a teď. Nevěnují se spoření, ani investicím do materiálních věcí, jde jim spíše o prožívání světa. Nikdy neočekávejte, že budou mít u sebe dostatek peněz, a už vůbec ne, že by měly nějaké finanční rezervy. Váhy Váhy nemají úplně dobrou pověst. Jsou to sice velmi milí lidé, kteří umí naslouchat a rozumět pocitům druhých, ale po finanční stránce jim to moc nejde. Často nezodpovědně nakupují, nesplácí účty z kreditních karet a mají dluhy. Neplatí to samozřejmě o všech, ale jejich vztah k penězům je velmi bohémský. close Magazín Nejlepší matky se rodí v těchto znameních horoskopu. Jsou pro své děti požehnáním. Jste to i Vy? Blíženci Blíženci jsou společenští lidé a mají rádi své přátele. Chodí na extravagantní večírky, ale pravdou je, že si mohou dovolit jen párek v rohlíku. Tito zrozenci nakupují věci, které ve skutečnosti vůbec nepotřebují. Podléhají nakupovacím mániím. Když opadne nadšení z utrácení, litují své vypleněné bankovní konto. Beran Beran většinou neumí říct ne. Pokud někdo z jeho blízkých potřebuje peníze, rád mu je dá, i když sám žije na hraně. Tato pomoc je často příliš vyčerpává, a nakonec i zlomí. Téměř neustále jim chybí peníze, protože se nechávají všemi využívat. Bylo by dobré, naučit se říkat ne. Štír Hrdé znamení má rádo život na úrovni. Štíři mohou snadno přijít na mizinu, protože příliš rozmazlují své náročné partnery. Jejich druhá polovička sice může sama vydělávat hodně peněz, ale Štíří ego potřebuje být tím hlavním, kdo nosí domů peníze. Toto znamení se nesmíří s tím, že partner vydělává více než oni. Ryby Ryby často sní, a to i o vydělávání velkých peněz. Mají spousty kreativních nápadů, ale horší je pro ně je proměnit v realitu. Tito lidé se často zapomenou a nakupují, jako by právě obdrželi zprávu a pohádkovém dědictví. Realita je vytrhne nemilým způsobem, když zjistí, že si sice zakoupili ten luxusní gauč z výlohy obchodu, ale nemají tím pádem tento měsíc na složenky. Zdroj: dotyk.cz, timesofindia.indiatimes.com close Magazín Největší bordeláři podle horoskopu: Na těchto lidech je nepořádná povaha vidět na první pohled. Znáte je?

