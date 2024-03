Každý z nás někdy zažil, jaké to je, když nemůžeme usnout. Příčiny nespavosti jsou různé, stres, emoční rozrušení, zažívání, nebo třeba těhotenství. Některá znamení zvěrokruhu ale mají potíže se spánkem odjakživa. Která to jsou, a jak mohou se svou nespavostí konkrétně pracovat?

Znáte to, převalujete se ze strany na stranu, měníte různě polohy, pak musíte na toaletu, potom máte zase žízeň… Ani počítání oveček a meditační dýchaní nepomáhají. Už jste vypili asi pět litrů meduňkového čaje, a stále nic? Patříte také k těm, kteří znají osmi hodinový spánek pouze z vyprávění? Možná patříte k jednomu z následujících nespavců.

Blíženci (21.5. - 20. 6.)

Mozek Blíženců nikdy nespí. Jejich perpetuum mobile neustále něco kreativně vymýšlí a nedokáže zůstat v klidu. Tito zrozenci celkově jen tak někde neposedí, potřebují neustálou stimulaci a činnost. Není proto divu, že, když jsou celý den takto rozjetí, nedokážou se zastavit a zabrzdit ani večer.

Pro Blížence je spánek otravnou záležitostí, protože když se spí, nic extra zábavného se neděje. Chodí proto spát až, když vyloženě musí a padají únavou. Právě proto se jim vůbec neusíná lehce. Dokážou probdít celé noci. Jejich spánkové potíže jim mohou přivodit velké zdravotní problémy.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny mají tendenci neustále něco řešit. Jsou kritičtí nejen ke svému okolí, ale i sami k sobě. Tím se dostávají do neustálého stresu. Dělají si tím sami v životě nepohodu. Je pro ně nemožné si odpočinout, relaxovat a mít chvilku jen pro sebe. Díky tomuhle nekonečnému tlaku neusnou.

Během noci přemýšlí, co všechno nestihli, co měli udělat a zda to či ono neudělali špatně. Přemýšlí nad sebou i nad prací, protože mají úzkost, zda byli dostatečně výkonní. Tito lidé potřebují být produktivní a generovat excelentní výsledky, bohužel kvůli tomu oka nezamhouří.

Rak (21.6. - 22.7.)

Raci mívají často práci, která jim narušuje jejich cirkadiální hodiny. Pracují dlouho do noci, nebo často cestují. Díky tomu mají nepravidelný životní styl, a na spánek nemají mnoho času. Protože jsou tito zrozenci dlouho vzhůru, usíná se jim velmi obtížně, a někdy zaberou až nad ránem.

Citliví lidé v tomto znamení mívají také noční můry, protože dlouho přemýšlí nad svými obavami a stresují se ještě před usnutím. Tím jdou nespavosti přímo naproti, protože je obtížné uklidnit svou neklidnou mysl a tělo v napětí. Tělo i hlava potřebují pro navození spánku minimalizovat stres.

Beran (21.3. - 19.4.)

Berani jsou údajně náchylní k duševním poruchám. Jejich citlivá psyché může lehce podlehnout depresím, úzkostem nebo jiným potížím. Tyto předpoklady přímo souvisí s poruchami spánku. Pokud jde o psychické zdraví, pravidelný spánek je alfa a omega. Bez nočního odpočinku to nejde.

Nepříjemné stavy se mohou dostavit právě, když se nervózní Berani snaží usnout. Pokud včas nevyhledají odbornou pomoc a případnou medikaci, mohou mít vážné problémy s nespavostí. Jakmile však začne tento zrozenec dbát o své duševní zdraví, problémy s nespavostí vymizí.

Vodnář (20.1. - 18.2.)

Intelektuální Vodnáři si rádi lámou hlavu a přemýšlí. Duševní stimulaci potřebují k životu, stejně jako dýchání. Jsou schopni dlouho a dlouho přemýšlet o jedné věci a nahlížet na ni z více směrů. Tito jedinci také velice rádi před spaním čtou, ale bohužel nad knihou nikdy neusnou.

Nejhorším zlozvykem je koukání do notebooku, mobilu nebo tabletu před spaním. Tyto technologie přímo narušují centrum spánku v našem mozku, a u Vodnářů to platí dvojnásob. Pokud někdo dokáže za celou noc zhlédnout novou sérii oblíbeného seriálu, je to právě tento zrozenec.

Jak navodit zdravý spánek

Snažte se odložit telefon, tablet, nebo notebook alespoň hodinu dvě před spaním.



Použijte červené světlo, nebo červenou žárovku, protože to podporuje tvorbu melatoninu, což je hormon navozující spánek.



Před spaním si udělejte dechové cvičení. Můžete použít volně dostupnou Wim Hof metodu. Videa najdete na YouTube.



Pokud nemůžete usnout, jděte na malou procházku. Ideální příležitost je venčení pejska.



Použijte relaxační a zklidňující hudbu pro hluboký spánek. Najdete ve v hudebních mobilních aplikacích.



Zameditujte si. Najděte si vedenou meditaci k vyčištění hlavy a zklidnění myšlenek.



Zacvičte si jógu. Starodávná nauka zná speciální cviky pro kvalitní spánek.



Udělejte si uklidňující čaj. Vynikající jí například meduňka nebo fenykl.



Vyvětrejte si ložnici, protože v přetopené místnosti bez čerstvého vzduchu by neusnul nikdo.

Zdroj: https://www.yourtango.com/2017309030/horoscope-biggest-insomniac-zodiac-signs-ranked