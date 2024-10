Externí autor 18. 10. 2024 clock 3 minuty

Nemáte rádi lháře? Ostatně, kdo by měl. Dejte si proto pozor na následující znamení zvěrokruhu, ve kterých se rodí doslova mistři lháři. Dokážou oklamat i ty nejvíce podezřívavé jedince.

Fakt, že některá znamení zvěrokruhu častěji lžou nebo překrucují pravdu, astrologie spojuje s jejich osobnostními rysy, potřebou dostat se co nejsnadněji z obtížných situací nebo touhou udělat dobrý dojem. Podívejte se na tři znamení zvěrokruhu, která jsou považována za největší lháře.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Lidé narození ve znamení Blíženců jsou považováni za největší lháře zvěrokruhu. Jejich vládnoucí planeta Merkur jim umožňuje rychlé a brilantní myšlení a také schopnost přizpůsobit se jakékoli situaci. Z toho pak jasně vyplývá, že takoví lidé mívají sklony k manipulaci s pravdou. Blíženci mohou lhát z různých důvodů. Například se potřebují vyhnout vyhnout problémům, udělat dojem nebo své historce dodat mnohem zajímavější nádech.

Asi netřeba připomínat, že Blíženci jsou výborní komunikátoři, takže jejich lži jsou často velmi přesvědčivé. Díky své inteligenci vymyslí x verzí aktuálního příběhu, takže vyznat se v tom, co je pravda a co lež je v případě Blížence nemožné. Je zkrátka nepřistihnete při činu. Mají totiž vždy v záloze náhradní plán, a ne jeden. Jejich svět není černobílý, ale plný odstínů šedi, do kterých se mohou vždy schovat.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štír je pořádný tajnůstkář a s touto vlastností jde ruku v ruce i lež. Lidé narození v tomto znamení často lžou proto, aby chránili svá tajemství nebo manipulovali s ostatními. Jinými slovy, své tajnosti si drží pod pokličkou, ale z vás se snaží je dostat. Jsou velmi mazaní a protože jsou nadáni intuicí, dokážou své lži hodně dlouho udržovat při životě. Pokud nejste také Štír, sotva je odhalíte.

A proč si dát pozor na Štíra? Kromě toho, že se nebojí lhát, má tendence žárlit a nemusí to být jenom na partnera. Jakmile zaznamená, že jsou ohroženy jeho vlastní zájmy, třeba v profesní sféře, lže, aby se pomstil. Problém je, že Štír moc nepřemýšlí, jestli mu ublížila daná osoba. Stačí mu, že to předpokládá. Tohle znamení navíc splétá velmi rafinované lži, které se dají jen hodně těžko odhalit.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Ptáte se, jak tohle znamení toužící po harmonii a všehomíru se může ocitnout v přehledu největších lhářů? Velmi snadno. Právě kvůli potřebě harmonie a snaze vymazat ze svého života i ten sebemenší konflikt. Jakmile Váha vidí, že se schyluje k pomyslné bouřce nebo jiným potížím, často se uchýlí ke lži, aby zažehnala nebezpečí. Současně ale lže i z podstaty faktu, že potřebuje na druhé udělat dobrý dojem.

Váha má vyvinutý smysl pro chlácholení druhých, takže vám často neřekne pravdu, ale to, co chcete slyšet. Nemyslíme si, že svým lhaním chtějí dosáhnout poškození něčeho či někoho. Daleko pravděpodobněji se chtějí vyhnout konfliktu. Problém je v tom, že jakmile skutečná pravda vyjde najevo, čekají je mnohem větší potíže. Pokud někdy budete mít pocit, že osoba, se kterou mluvíte, je s vámi zcela v souladu, a později si uvědomíte, že to možná nebylo tak upřímné, je velká šance, že jste mluvili s právě s Váhou.

Zdroje: madeinvilnius.lt, www.index.hr, www.gala.de