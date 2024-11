Externí autor 14. 11. 2024 clock 5 minut

Na tři znamení zvěrokruhu se v listopadu usměje velké štěstí. Jiná tři znamení ale za to budou mít pořádnou smůlu. Podívejte se, do kterého týmu patříte v tomto měsíci vy.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Stejně jako v listopadu padá listí, tomuto zemskému znamení budou padat samé šťastné situace. Hvězdy Býkům dopřejí zejména v oblasti financí. Vypadá to na zvýšení platu, ale také povýšení či možnost si přivydělat. Jedna, druhá či třetí možnost vám přinese pocit stability a bezpečí.

Kromě materiálních radostí dojde i na ty citové. Zadaní Býci prožívají harmonický klid v rodině i ve vztazích. Nezadaní potkají někoho, kdo zahřeje jejich srdce. Celkově se Býkův listopad ponese v duchu všestranné pohody.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Milí Střelci, v listopadu se můžete těšit na šťastnou životní náhodu, která vás zavede na nové a pořádně dobrodružné cesty. Pokud jde o objevování nových věcí a prosazování vlastních cílů, hvězdy jsou vám rozhodně nakloněny. Možná už dlouho sníte o výletu nebo velkém projektu. Právě v tomto měsíci konečně dostanete příležitost konečně uvést své sny do praxe. Bude se vám dařit všechno, na co sáhnete. Kdy jindy, než teď můžete odvážně čelit novým výzvám, protože hvězdy říkají, že úspěch máte v kapse.

A pokud jde o lásku, připravte se vášnivé setkání a citové spojení. Vypadá to, že potkáte někoho, kdo vám obrátí život naruby a vy si uvědomíte, že opravdové štěstí spočívá v dobývání světa s partnerem po boku. Zadaní naopak objeví ve stávajícím vztahu nové stránky, které dodají jejich citům novou energii. V listopadu zkrátka zjistíte, že všechno je možné – ať už v lásce, kariéře, nebo osobních projektech.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Co může být pro Vodnáře větším štěstím než svoboda být sám sebou a žít své sny. Milí Vodnáři, přesně tohle vám přináší listopad. Jestli jste uvízli ve starých vzorcích nebo povinnostech, je čas tahle pouta uvolnit. Může to být kariérní změna, která vám dá více prostoru pro vaše neotřelé nápady, anebo osobní rozhodnutí, s nímž získáte svobodu a nezávislost. Dojde vám, že skutečným štěstím je pro vás život podle vlastních hodnost bez omezování vnějších vlivů.

Pokud jde o mezilidské vztahy, vypadá to na posílení těch stávajících, nejenom v kruhu přátel, ale i s člověkem nejbližším. Nezadaní, vězte, že pravá láska přichází ve chvíli, kdy ji nečekáte. Celkově pro vás bude listopad měsícem klidu, štěstí a objevování nových možností.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Milé Ryby, vás v listopadu čeká řada nepříjemných úkolů. Ale nebojte se, s dobrým plánem tenhle pro vás stresující měsíc uteče velmi rychle. Každopádně budete pociťovat napětí, které ovlivní váš vztah. A nejenom ten milostný. Projdete hádkami a konflikty, které ve svém důsledku odhalí mnohem hlubší problémy. Soustřeďte se na jasnou a věcnou komunikaci, se kterou byste tato nedorozumění měli zvládnout bez ztráty kytičky.

Denní stres bohužel ovlivní i váš spánek. Připravte se na neklidné noci, nepříjemné sny a časté buzení. V listopadu vás tak bude provázet i únava z nevyspání. Potíže asi hned nevyřešíte, ale spánek můžete zlepšit relaxačním cvičením, které vám pomůže se zklidnit.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Aniž bychom chtěli děsit, troufneme si předeslat, že na konci listopadu si Panny nejspíš řeknou, že takový měsíc by bylo lepší prospat. Jde o to, že se v něm budou dost neúspěšně plácat. Nezadané Panny sice potkají protějšek, na kterém mohou oči nechat, ale ukáže se, že lidsky nestojí za nic. A rozhodně nepůjde o ojedinělý případ. Zadané nenacházejí řeč s partnerem, takže nastává čas na výměnu názorů, která nebývá příjemná, ale mnohé vyřeší.

Po profesní stránce to taková hrůza nebude. Jenom pozor na finanční rozhodnutí, raději si vše po sobě třikrát překontrolujte. Za chyby se platí a v tomhle listopadu obzvlášť.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Ani Blíženci neuniknou listopadovému stresu. Dvě osobnosti v nich se budou prát zejména v myšlenkách a hledat důvody, proč věci udělat tak, či onak. A že jich bude. Občas tohle znamení nebude vědět, kde mu hlava stojí. Budou si připadat jako ztracení, protože nejsou schopni rozlišit, co je pro ně dobré a co špatné.

I když je celý měsíc bude stíhat jedna nepříjemná událost za druhou, neměli by hodit flintu do žita, protože nic se nejí tak horké, jak to na první pohled vypadá. Je třeba si sednout, klidně i s někým nestranným a snažit se v každodenním životě identifikovat negativní faktory, které ho dělají ještě těžším. Když víte „co“, určitě dáte dohromady i „jak“ se takových nepříjemných vlivů zbavit.

