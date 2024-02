Je vůbec možné, aby někdo necítil vůbec žádné emoce? Všichni jsme se s nimi přece narodili až na psychicky narušené výjimky. Někteří lidé zažijí během života takové citové trauma, že se úplně uzavřou do sebe. Navenek pak působí jako citově chladní jedinci.

Znáte někoho, kdo působí jako studený psí čumák? Neprojevuje své pocity, nesměje ani nemá smysl pro humor. Žádné drama se ho nedotkne a nikdy jste ho neviděli brečet. Lásku projevovat neumí, což jim dost komplikuje vztahy. Takovou ženu většinou nazýváme ledovou královnou, a takoví muži na nás působí jako stroje bez duše. Není úplně běžné, že by člověk byl takto emočně prázdný.

1. Kozoroh (22. prosince – 20. ledna)

Stoický Kozoroh nás dokáže rychle zmást svým chováním. Když se cítí tito zrozenci citově zkoušeni, během milisekundy se uzavřou do sebe a jsou jakoby zkameněli. Na pohled to působí jako by prodělali lobotomii.

Jsou jako dům, který naráz zavřel všechny své dveře a okna zabednil okenicemi. V takový moment k nim nemá smysl promlouvat, protože jsou úplně zamrzlí. Kozorozi prostě nesnesou duševní utrpení, a aby se s ním vypořádali, stali se mistry v bleskurychlém citovém uzavření.

2. Vodnář (21. ledna - 20. února)

Vodnáři zažili mnoho bolesti a naučili se s ní naoko účinně vyrovnat. Umí se vypnout jako televize na dálkové ovládání. Přesně takové jsou jejich reakce na emoční stres. Zmáčknou v sobě pomyslné tlačítko „off“.

Působí jako citově mrtví, což znervózňuje jejich blízké přátele a rodinu. Ti mohou mít pocit, že jsou tito Vodnáři náladoví, ale ve skutečnosti se jen chrání. Nejsou uvnitř mrtví, jen potřebují, abyste si to mysleli, protože jedině tak jim nemůžete ublížit.

3. Štír (24. října – 22. listopadu)

Znamení Štíra je chladné k ostatním zcela přirozeně. Tito lidé si nepouštějí nikoho k tělu, protože si drží ke každému odstup. Výhodou je, že nemusí přepínat do žádného ledového módu, oni v něm totiž žijí každý den.

Pokud k tomu dostane tento člověk důvod a je skutečně zraněn, nastává u něj tzv. citová smrt. Štíři vypínají emoce do režimu offline nejméně dvacetkrát denně. Je to jejich způsob, jak ochránit svůj vnitřní svět před možným poškozením.

4. Beran (21. března – 20. dubna)

Když jste tak tvrdohlaví, jako Beran je důležité si tento tvrdý postoj udržet. Proto si tito jedinci jednoduše zakážou cokoli cítit. Jsou emočně nestabilní a vnitřní tenze v nich stále narůstá.

Mohou tím pádem každou chvíli explodovat. Snaží se zuby nehty udržet si postoj „já mám vždycky pravdu,“ což jim dá hodně práce, protože mají potřebu se restartovat, aby se vůbec dožili následujícího dne.

close info Ruslan Galiullin / Shutterstock zoom_in Lidé, kteří mají vypnuté veškeré emoce, byli pravděpodobně v minulosti traumaticky zraněni.

5. Býk (21. dubna - 21. května)

Býci jsou velice dominantní. Snaží se udržet si poker face a být drsní za všech okolností. Nechtějí se zabývat vašimi řečmi – raději psychicky opustí společný prostor, jen aby se od vás dostali pryč. Když se Býk uzavře, dělá to s pomocí – drog, alkoholu, sexu, adrenalinu.

Býci to s vypínáním emocí myslí smrtelně vážně, protože je to jejich způsob, jak znovu získat rovnováhu. Svoje i cizí pocity upřímně nenávidí. Pokud se je pokusíte oslovit v době jejich emocionálního prázdna, tvrdě narazíte.

6. Blíženci (22. května – 21. června)

Blíženci cloumají bezohledné a bláznivé emoce, proto obvykle zasáhne jejich odvrácená stránka. Druhá tvář těchto zrozenců se snaží zachránit situaci, než se stanou příliš srdceryvnými a měkkými.

Proč jsou tito lidé tak chladní? Odpověď je jednoduchá, jsou totiž zranitelní. Blíženci se hrabou ve všech svých pocitech, dokud se z nich nestane bolest, kterou vymažou ze svého života tím, že se z jejich duše stane prázdná tundra.

