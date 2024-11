Externí autor 22. 11. 2024 clock 3 minuty

Někteří lidé zakopnou a zlomí si nohu. Jiní spadnou z výšky a odejdou po svých. Zdá se vám to zvláštní. Možná patří mezi následující tři znamení zvěrokruhu, na která dohlíží nebesa a nikdy se jim nestane nic hrozného.

Můžete jim závidět, protože se narodili s větší duchovní ochranou než kdokoli z nás. Vlastně to vypadá, jako by tihle lidé měli strážného anděla. Ať udělají, co udělají, ať se jim stane cokoli, ze všeho vyjdou maximálně s pár škrábanci. Nepatříte náhodou mezi tato tři znamení zvěrokruhu?

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Znamení Raka vládne Měsíc. To je planeta spojená s našimi emocemi, intuicí a sny. Existuje prastará víra, že Měsíc řídí naše vnitřní emocionální pocity, nálady, chování a intuici. A právě Rak je kromě Ryb jedním z nejintuitivnějších znamení. Nelze se tak divit tomu, že spousta Raků umí vycítit nebo se naladit na to, jak se ostatní cítí, nebo když něco není v pořádku.

Schopnost vycítit, když věci jsou jinak, než se zdají být, zkrátka je něco špatně, dokáže Raky varovat před situacemi, kterým by se měli vyhnout, nebo z nich případně co nejrychleji utéct pryč. Pokud Rak bude vždy věnovat pozornost tomu, co mu říká jeho intuice, tedy vnitřní pocity, zvládne i ty nejhorší události se ctí.

Jeho výhodou je, že v „nebezpečí“ nečeká na nic a jedná. Překvapivě mu to jde velmi racionálním způsobem. Z podobných situací pak vychází mnohem moudřejší a posílenější.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

O Střelcích je obecně známo, že jsou děti Štěstěny. Ostatně, vládne jim Jupiter, planeta štěstí. Zrozenci v tomto znamení oplývají zdravou sebedůvěrou v sebe a své schopnosti. Jsou přesvědčení, že vždy dosáhnou toho, co chtějí, což je samo o sobě může dovést hodně daleko.

Občas jim může podtrhnout nohy jejich neochvějný optimismus, ale vesmír je vždy připraven je podržet. Díky němu se Střelci s chutí vrhají do různých nebezpečných dobrodružství. Jak to dopadne, je asi jasné...

Střelec je proměnlivé znamení. To znamená, že často mění plány za pochodu. Flexibilně je totiž přizpůsobuje situaci a když je to nutné, neváhá změnit směr. Kromě toho mu neunikne žádná příležitost, kterou by mohl využít. A pozor, vidí i ty, které druzí ne. Divíte se, že vždy proplouvá životními úskalími bez ztráty kytičky? My ne...

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby jsou považovány za nejduchovnější znamení ze všech. Stojí za nimi nejenom Jupiter, ale také Neptun. Právě díky němu dokážou vycítit nevyzpytatelné situace i lidi, ale také ty, kteří to s nimi myslí dobře. Nelze se asi divit tomu, že řada nejlepších a nejznámějších jasnovidců jsou Ryby.

Tohle znamení věří ve vesmír, věří v to, že co do vesmíru vyšle, to se mu vrátí. Proto vidí v ostatních lidech a ve světě jako takovém jenom dobro. Navíc jsou přesvědčení, že se situace vždy vyvinou v jejich prospěch.

Vzhledem k tomu, že spoluvládcem Neptuna v Rybách je Jupiter, tito lidé oplývají nejenom značným optimismem, ale i vírou v sebe samé a zmíněný vesmír. V tom si jsou podobní se Střelcem. Jejich intuitivní schopnosti v kombinaci s Jupiterovým štěstím a shovívavostí z Ryb dělají nejšťastnější znamení zvěrokruhu.

Zdroje: www.msn.com, collective.world