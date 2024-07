Pokud se stále dokola potýkáte s nefungujícími vztahy, který vydrží jen pár měsíců a pak se rozpadnou, možná je na vině vaše znamení zvěrokruhu. Která znamení mají ve vztazích největší problémy?

Problémy ve vztazích

Žádný vztah není ideální. Aby fungoval, je zapotřebí velké dávky trpělivosti i tolerance. Partneři musí být ochotní dělat kompromisy a naučit se vedle sebe žít.

Přesto fakt, zdali vztah bude či nebude fungovat, není ovlivněný jen námi a naším charakterem, ale také tím, v jakém znamení zvěrokruhu jsme se narodili.

Která čtyři znamení zvěrokruhu mají ve vztazích největší potíže a proč?

První znamením zvěrokruhu, které se neustále potýká s problémy ve vztazích, jsou Berani (21.3. – 20.4.). Berani jsou horké hlavy, které vytočí kde co.

A tak se klidně může stát, že je partner naštve jen tím, že se špatně zatváří nebo jim řekne, že jim to nesluší. To se pak rychle se zlou potáže. Berani si za to, že jim vztahy nefungují, mohou sami.

Měli by přestat být tak pedantští, pak by rychle zjistili, že vztahy fungovat mohou a dokonce jsou i takové, které jsou krásné. Druhým znamením, které má ve vztazích problémy, jsou Lvi (23.7. – 22.8.).

Která to jsou?

Důvodem, proč Lvům vztahy nefungují, je jejich sebestřednost. Lvi sami sebe vnímají jako ty nejúžasnější jedince, kteří mají vždycky pravdu a o své neomylnosti vůbec nepochybují.

To je bohužel kámen úrazu všech jejich vztahů, ať jsou partnerské nebo přátelské. Lvi by se nad sebou měli zamyslet, připustit si, že i oni mohou chybovat a nemít vždy pravdu, pak mají šanci fungování svých vztahů jednou provždy změnit.

Třetím znamením, které se potýká s nefungujícími a problematickými vztahy, jsou Štíři (24.10. – 22.11.). Štíři jsou staří dobří záletníci, kteří si zkrátka nemohou pomoci. Jejich neustálá potřeba s někým flirtovat je přivádí do potíží.

Pak se vždycky snaží omluvit a situaci změnit, ne vždy je však jejich partner ochotný jim odpustit. Štíři, pokud chcete něco změnit, musíte se naučit být věrní. Jinak je to bohužel bez šance.

Posledním, čtvrtým, znamením zvěrokruhu, které má ve vztazích problémy a i ono si za to může samo, jsou Kozorozi (22.12. – 20.1.). Kozorozi často a rádi lžou. Pak si diví, že od nich jejich partner nadobro odejde.

Nikdo nechce žít s někým, kdo mu lže do očí, a ještě se tváří dotčeně. Pokud s tím jednou provždy chcete skoncovat, musíte se naučit říkat pravdu. Lež má přece krátké nohy a pravda nakonec vždy vyjde najevo. Tak na to myslete, než si zas začnete vymýšlet.

