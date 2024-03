Nikdo nemáme tušení, kolik času jsme tady na světě dostali k dispozici. Možná jste si všimli toho, že některá znamení se dožívají vyššího věku než jiná. My se totiž už rodíme s vepsaným osudem, a plánem naší duše, která má v našem těle a životě pouze určitý omezený čas. Smíte tu zůstat déle i vy?

Beran (21.3. - 20.4.)

Hvězdy milují lidi narozené ve znamení Berana. Předurčují je k tomu, žít dlouhý a spokojený život. Pokud tomu ovšem tito zrozenci půjdou tak trochu naproti. Zdravý životní styl, dostatek odpočinku i pohybu, a umění meditace je může životem provést až k vysokému věku 85 let.

Býk (21.4. - 21.5.)

Tito požitkáři zvěrokruhu by se klidně mohli dožít ještě vyššího věku, než je průměrná délka života tohoto znamení. Pokud se zaměří na lehčí stravu a budou si hlídat, co jí, není vyloučeno dožít se více než 82 let. Neprospívá jím totiž ani těžká strava zatěžující játra, ani workoholismus, který praktikují po mnoho let.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Optimistické znamení Blíženců má díky svému pozitivnímu myšlení velký potenciál dožít se rekordního věku. S pokorou, vděčností a láskou k životu se mohou dožít i svých 90. narozenin. Občas jsou tito lidé netrpěliví, ale díky zdravému životnímu stylu a pohybu na čerstvém vzduchu trhají rekordy.

Rak (22.6. - 22.7.)

Obezřetní Raci jsou občas přecitlivělí a úzkostní, a to i ke svému zdraví. Jsou velice opatrní, co se týká jejich kondice. Stejně jako se strachují a pečují o své milované, tak si všímají i svých neduhů, což občas zajde až k lehké hypochondrii. Možná právě proto jsou schopni se dožít až 87 let.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi žijí jako králové, a právě to jim může občas i škodit. Neodfláknou sice kvalitní odpočinek, ale za to jim kazí průměr nezdravá strava, díky které se dožívají maximálně 79 let. Méně je totiž někdy více, proto, kdyby ubrali na nezdravé stravě, a trochu si zasportovali na vzduchu, udělali by lépe.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny žijí ukázkový život po všech stránkách. Díky své perfekcionistické povaze mají své příjmy a výdaje pevně pod kontrolou. A to jak finanční, tak energetické. Sportují kdykoli mají možnost, jedí pouze potraviny v bio kvalitě, žijí spořádaný život, a proto se s přehledem dožívají až 95 let.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Přátelské Váhy se snaží celý život žít v harmonii a míru. Milují umění, pěstují kulturu a rády tráví čas s dobrými přáteli. Tito lidé nejsou rádi dlouho sami. Na druhou stranu si umí udělat pravidelně čas jen pro sebe a vyčistí si hlavu. Obvykle se tito milí zrozenci dožívají úctyhodného věku kolem 79 let.

Štír (24.10. - 22.11.)



Tajemní Štíři neradi přiznávají své slabosti, a stejně tak i své zdravotní neduhy. Než se vydají k lékaři příliš dlouho otálejí. Někdy je až příliš pozdě. Trápí je totiž spousta zdravotních potíží, které řeší až, když je jim hodně zle. Kdyby neignorovaly svoje tělo a potřeby, mohli by se dožít vyššího věku, než je 74 let.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Akční Střelci by na sebe měli dávat větší pozor, protože často zapomínají, že nejsou nesmrtelní. Jejich oblíbená dobrodružství jsou mnohdy riskantní a končí nějakým úrazem. Když tito jedinci marodí, mají problém se uklidnit a jen tak ležet, protože se nudí. Možná právě proto se v průměru dožívají pouze 72 let.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Pracovití Kozorozi musí vyrovnávat příjem a výdej svojí energie. Pokud mají toto pod kontrolou, jsou schopni se dožít úctyhodného věku. Často mají náročné zaměstnání, ale pokud pravidelně odpočívají, zdravě jedí a hýbou se na čerstvém vzduchu, mohou být dlouho vitální a dožívat se průměrně 84 let.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři potřebují každodenní pohyb na čerstvém vzduchu. Pokud se naučí eliminovat stres a naslouchat vlastnímu tělu, mohou se dožívat hezkého věku. Nesvědčí jim život ve městě, protože mají často dýchací potíže. Pokud jsou k sobě ohleduplní, není problém se suverénně dožívat věku kolem 80 let.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Pokud jsou zrozenci Ryb nevyrovnaní, často potřebují unikat pryč od svých každodenních starostí. To dělají například prostřednictvím alkoholu. Návykové látky jim dodávají potřenou sílu a sebevědomí, ale pouze na chvilku. Daň za to je vysoká, proto by se toho měli vyvarovat. Průměrně se dožívají 74 let.





