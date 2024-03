Umíte si představit svůj život bez mužů? Pokud ano, patříte mezi tři znamení zvěrokruhu, která umí žít šťastný single život. Možná jste člověk, který potřebuje žít v páru. Následující zrozenkyně nemají problém kráčet životem bez partnera a užívat si ho plnými doušky. Které dámy k nim patří?

Spokojený život bez chlapa? Ano, jde to. Existují ženy, které umí žít bez každodenního vyvařování manželovi, praní ponožek, žehlení jeho košil, a poslouchání „odborných“ komentářů u fotbalového utkání.

Obejdou se bez pánského doprovodu do společnosti a novou skříň si postaví podle návodu úplně samy, aniž by u sestavování zlomily úchytky k šuplíku. Nebudete tomu věřit, ale tyto ženy si to užívají a jsou naprosto spokojené.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Žena zrozená ve znamení citlivého Raka ráda bude kráčet po boku milého a stejně empatického muže. Jejím požadavkům by mohl vyhovovat jemný protějšek, který o sebe velice dbá. Je nutné, aby měl osobitý uhlazený styl. Jeho vizáž je důležitá. Neměl by být ale do sebe příliš zahleděn a trávit v koupelně více času než ona. To raději bude tato dáma sama.

Tato zrozenkyně se ráda nechává hýčkat, pečuje o sebe a investuje nemalé peníze do kvalitní kosmetiky i stylového módního oblečení. Na všechny výdaje si bez problémů vydělá sama. Muže k ničemu nepotřebuje. Možná by vztah zvážila v případě, že by se v jejím životě zjevil hodně pohledný a velmi bohatý protějšek.

Její svobodomyslnost a schopnost se o sebe postarat k ní, ale přitahuje davy chlapíků. Fascinuje je svou silnou a samostatnou povahou. Kdyby chtěla, může jich mít na každém prstě deset, jak se říká. Své soukromí si ale střeží a k sobě domů jen tak někoho nepustí. Ještě by se mu tam mohlo zalíbit a nemohla by ho dostat pryč.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Schopná temperamentní žena ve znamení Býka se umí sama o sebe bez potíží postarat. Nebojí se žádné práce a dokáže to, co chlap. Vymění doma žárovku, dohustí pneumatiky u auta, nebo přivrtá poličku s takovou samozřejmostí, jako by to vůbec nic nebylo. Opačné pohlaví v životě tato dáma vůbec nepotřebuje. Navíc ji ani příliš neimponuje.

Pokud do svého života přijme tato žena muže, je to kvůli založení rodiny, protože touží po dětech. Obvykle když získá to, co chtěla, manžela opustí. Není vyloučeno, že se po jejím boku později objeví jiná žena. V takovém vztahu zastane mužskou roli levou zadní. Její partnerka se o ni může opřít a plně jí důvěřovat.

Když je totiž tato dáma s mužem, obvykle trpí, protože muž je po nějaké době frustrován právě její zručností a schopností zařídit si vše potřebné bez jeho pomoci. Začne se pak do ní navážet a snaží se získat doma kalhoty, což se mu nemůže s touto partnerkou nikdy povést. Konflikty se začnou odehrávat čím dál častěji, až vztah skončí fiaskem.

Váhy (23. 9. až 23. 10.)

Elegantní a smyslná Váha neodmítne mužskou společnost, především, pokud je rozmazlována a probíhají pro ni příjemné námluvy. Miluje dárky, ale když jejich zdroj vyschne, její láska je u konce. Žádný chudáček u nich nemá šanci, protože to, co potřebují, si samy pořídí. Vztah je pro ně zpestření všedních dnů a něco jako relaxace. Není to nic, bez čeho by nemohly existovat.

Tyto dámy jsou tak trochu líné, proto se jim líbí péče, zájem a nadbíhání nápadníků. Využívají jednoduše situace a snaží se z ní získat maximum. Jsou rády, když nemusí vůbec nic dělat, zařizovat a řešit. Dokud se cítí jako princezny, dovolí jim pobývat v jejich přítomnosti a dělat jim pomyšlení. Očekávají loajálnost, obdiv a respekt.

Pokud tato zrozenkyně partnera nemá, přepne se do módu samostatné emancipované ženy. Postará se sama o sebe, děti i o své blízké. Občas se stane, že se skutečně zamiluje. Popravdě, je to pouze jednou za život. Lásce se plně odevzdá. Pokud potká toho pravého, stane se z ní věrná, oddaná, milující partnerka a manželka.

