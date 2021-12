Znásilnění Lukrécie: Smutný příběh ženy, která změnil dějiny starého Říma

Lukrécie - Rembrandt van Rijn

Král Lucius Tarquinius Superbus se u Římanů netěšil valné oblibě. Svévolně měnil zákony a obklopoval se pochlebovači, kteří ničemu nerozuměli, ale uměli mu medově lichotit. Poslední kapkou do poháru trpělivosti nespokojeného lidu byl však odporný čin, jehož se dopustil jeho syn.

Královský synek Sextus Tarquinius rád popíjel s přáteli, mezi které patřil i šlechtic Tarquinius Collatinus. Jednoho večera se mladí pánové obzvlášť rozparádili a začali hovořit o svých manželkách. Collatinus přitom prohlásil, že žádná žena na světě není tak krásná a cnostná jako jeho Lukrécie. Připití druhové se ale jen pochechtávali a dělali si z Collatina legraci. Hrdý aristokrat je proto vyzval, ať nasednou na koně a jedou se podívat do jeho domu.

Hrdý manžel a závistivý sok

Muži se nenechali dvakrát pobízet, a tak za několik okamžiků už celá společnost vcházela do Collatinova obydlí, kde krásná Lukrécie i v pozdní noční hodině seděla u vřeténka a předla. Mezi opilci zavládlo obdivné mručení. Collatinus měl pravdu. Jeho manželka byla skutečně nádhernou bytostí, jaká se hned tak nevidí. Sám Sextus zblednul závistí a začal po Lukrécii toužit.

Za několik dnů se v jejím domě objevil znovu, tentokrát bez doprovodu. Schválně vychytal den, kdy byl Collatinus mimo město. Lukrécie králova syna přijala s veškerou pohostinností, která odpovídala jeho statutu. Rozhodně nečekala, že v noci vnikne do její ložnice a zašeptá jí vyznání.

Samozřejmě ho odmítla. Jenže Sextus se nenechal odstrčit. Vytáhl meč a ctihodné ženě pohrozil, že ji mrtvou a nahou pohodí vedle jednoho ze svých otroků, kterého při té příležitosti také usmrtí. Bude to vypadat, že byla přistižena při cizoložství s příslušníkem nejnižší vrstvy společnosti.

Pod tlakem této výhrůžky se Lukrécie násilníkovi podvolila. Po jeho odchodu se zhroutila a poslala zprávu svému manželovi a otci. Žádala je, aby se k ní okamžitě dostavili i se dvěma svědky. V jejich domě se stalo něco strašného.

Když Collatinus s tchánem dorazili, Lukrécie jim vše vypověděla. Utěšovali ji a ujišťovali, že to nebyla její vina. Ubohá žena ale zneuctění neunesla. Vytáhla dýku a před zraky přítomných mužů si probodla srdce.

Konec římského království

Zdrcený manžel její tělo vynesl do ulic a postaral se o to, aby všichni Římané viděli, čeho se králův syn Sextus dopustil. Pokud do této doby lidé krále neměli rádi, nyní k němu už planuli čistou nenávistí. Pro mocné Collatinovy přátele nebyl žádný problém proniknout k armádě a získat si ji na svou stranu. Roku 510 př. n. l. byl král Tarquinius Superbus z Říma vyhnán a na jeho místo nastoupili dva konzulové. Řím se stal republikou, kde napříště už nikdy neměl vládnout jen jediný člověk.

Smutný příběh krásné Lukrécie je zřejmě napůl skutečností a napůl legendou. Římští historikové ho zapsali až několik století poté, co se udál, takže nelze ověřit věrohodnost všech detailů. Podle odborníků je však dost možné, že zneuctění půvabné aristokratky k pádu posledního římského krále skutečně přispělo. Lukréciina dojemná smrt přesvědčila k revoltě i nerozhodné občany.

