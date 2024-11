Externí autor 1. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Usměvavá holčička z fotografie udělala díru do světa. Slavná modelka si zažila největší slávu už jako velmi mladá. Po obrovském úspěchu na světové soutěži krásy se přestěhovala do Ameriky. Nakonec se vrátila do České republiky a vzala si jednoho z nejznámějších umělců.

Tajemná dívenka z fotografie vyhrála v roce 2006 soutěž Miss České republiky a následně Miss World. Ze světa modelingu se postupně stáhla a začala se věnovat charitativní činnosti. V posledních letech se ovšem její jméno skloňuje spíše ve spojitosti s komplikovaným rozvodem.

Touha po modelingu

Biologický tatínek dnes úspěšné modelky pochází ze Slovenska. „Dlouho jsem tam ovšem nepobyla. Krátce po mém narození jsme se přestěhovali do Roudničky u Hradce Králové. Takže i když jsem se narodila na Slovensku, Čechy byly vždycky mým domovem. Naši navíc spolu příliš dlouho nevydrželi, asi si už po nějakém čase neměli co hezkého říct. Když mi byly dva roky, tak si táta sbalil čemodán a odešel. Respektive druhé narozeniny už jsme s maminkou slavily samy,“ vzpomínala na dětství pro iDNES. Do svých šesti let dívenka vystřídala tři různé domovy, tři různé školky a tři různá příjmení.

První soutěž krásy vyhrála už v devadesátých letech. „Jednalo se o soutěž Miss mléko. Na tuhle talentovou soutěž mě přihlásila moje třídní učitelka, a protože to tehdy sponzorovala nějaká velká mlékárenská firma, skutečně se to jmenovalo Miss mléko. Ti perverznější čtenáři si teď dají pohlavek! Mělo to mít asi přesah v tom, že děti a mléko jdou dohromady. Uznávám, že se to může zdát jako trochu blbý název pro soutěž Miss. Ale pořád lepší, než kdyby to sponzoroval nějaký výrobce uzenin a jmenovalo by se to třeba Miss špekáček nebo Miss klobása. To by asi bylo horší. Prostě to byla talentová soutěž krásy, kde byla nějaká regionální kola a pak celorepublikové finále.“

Do modelingu se naplno vrhla ve svých třinácti. „Poslala jsem fotky do jedné agentury, pozvali si mě na casting a rovnou si mě smluvně zaháčkovali. Nejdříve jsem pracovala v Čechách, ale v sedmnácti mě poslali na několik měsíců do Tokia.“

Období největší slávy

Po těchto zkušenostech přišel pro usměvavou dívenku z fotografie pořádný úspěch. Nejprve se stala Miss České republiky a následně Miss World. Byla historicky vůbec první Češkou, která tuto soutěž vyhrála. Po úspěchu v prestižní světové soutěži se odstěhovala do USA kvůli práci.

„Byla jsem tam od svých dvaceti do nějakých pěta nebo šestadvaceti. V New Yorku a pak i v Los Angeles.“

V roce 2008 založila neziskovou organizaci, která pomáhá seniorům. Pravidelně také navštěvuje mezinárodní konference na půdě OSN.

O pět let později ukázala veřejnosti, že je nejen krásná, ale i pohybově nadaná. Soutěžila v populární soutěži StarDance ...když hvězdy tančí. Diváci ji tehdy posunuli až do finále.

Bolestivý rozvod

V posledních měsících se jméno půvabné modelky skloňuje ve spojitosti s bouřlivým rozvodem. V roce 2016 si vzala za manžela úspěšného hudebníka. Vztah jim vydržel do konce roku 2021.

„Bylo to všechno absolutně neočekávané. Do poslední chvíle to byly jenom patologické lži. Bylo pro mě šokující, že po osmi letech, kdy někomu věříte a milujete ho se vším všudy, tedy i s těmi temnějšími stránkami, přijde najednou takový úplný zlom,“ uvedla pro pořad ShowTime.

Zatímco bývalý manžel tajemné ženy je už šťastně ženatý s půvabnou moderátorkou, naše dívenka z fotografie o svém soukromí mlčí. Víte o koho se jedná? Usměvavou holčičkou ze snímku je Taťána Kuchařová.

