Externí autor 16. 6. 2024 clock 3 minuty

Jsou ženy, které zdravíte přes ulici, a pak jsou takové, kterých si ostatní všímají, jenom když něco potřebují. Kdo jsou nejzneužívanější ženy podle znamení horoskopu, jež každý jen zneužije a odkopne?

Máte pocit, že se vás tohle téma také týká? Pro druhé byste se rozdala a stejně vás pak odkopnou? Raději si necháte spoustu věcí líbit, protože nesnášíte hádky? Děláte úkoly za druhé, a když sama potřebujete pomoc, nenajde se nikdo, kdo by vás podržel?

Pokud patříte mezi následující znamení horoskopu, bohužel jste se ocitla mezi nejzneužívanějšími lidmi. Zkuste se zamyslet nad svým chováním a začněte s tím něco dělat.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Milé Ryby, s vámi je to jako když hrách na stěnu hází. Dobře víte, kdo vás zneužívá, a když vám jednoho dne dojde trpělivost, proti takovému člověku se vymezíte. Jenže to byste nesměly být hodné a důvěřivé Ryby, které i přes špatné zkušenosti v minulosti dotyčným lidem znovu naletí.

Jako vodní znamení jsou Ryby až příliš citlivé vůči emocím kolem sebe. Měly by se však také naučit častěji naslouchat svému vnitřnímu hlasu, který je většinou varuje, pokud se chystají rozhodnout špatně.

Co by Rybě pomohlo? Jednoznačně lepší porozumění řeči těla druhého člověka. Rovněž není správné důvěřovat lidem, které neznají. A nakonec se jednou pro vždy rozloučit s těmi, kteří je opakovaně jenom zneužívají.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Ženy v Beranu jsou vlastně velmi chytré, praktické a dokážou realisticky posoudit různé situace. Tedy pokud nejsou zamilované, protože to se pak na svět dívají přes růžové brýle a zhasínají výstražné kontrolky. Stejně jako neposlouchají okolí, že je s jejich novým partnerem něco špatně.

Vážené Beranky, jestli máte už druhý den po seznámení s novou láskou pocit, že je to on vašeho srdce šampion, se kterým rozhodně zestárnete, rozhodně se před nějakými unáhlenými kroky raději třikrát nadechněte. Rovněž monitorujte varovné signály, které mezi vámi čas od času problesknou.

A uvědomte si, že nikdo vám vašeho Pana Božského nezávidí. Jenom vás všichni chtějí ochránit před člověkem, který by vás mohl v dlouhodobém vztahu jenom využívat. Proto se nad jejich dobře míněnými radami zamyslete. Nemohl by v nich být alespoň kousek pravdy?

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Znamení Vah a zneužívané? Bohužel ano, protože žena Váha je nejenom až moc hodná, ale rovněž i dost naivní. Obecně Váhy ke svému životu potřebují harmonii, nejenom v prostředí, kde žijí a pracují, ale také ve vztazích.

Pro svůj svět bez hádek jsou ochotné udělat cokoli, třeba i fůru ústupků hraničících s již zmíněným zneužíváním. Bohužel se například stává, že strkají hlavu do písku i před nevěrami svého partnera nebo dokonce násilnickým chováním. Zkrátka, pro klid a harmonii v rodině či v práci, kde je pro změnu využívají kolegové, zatnou zuby a něco vydrží.

Milé Váhy zkuste si na jednu stranu papíru napsat, jak moc jste skvělé a co všechno umíte, a na druhou, že jste zneužívané. Nepřijde vám to jako paradox? V daleko větší harmonii budete, když nevěrníka pošlete do háje a vychytralou kolegyni jakbysmet. Minimálně proto, že se jejich chováním nebudete potají užírat.

Zdroje: my.astrofame.com, astrotalk.com