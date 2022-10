Vesmír může mít „tlačítko pro sebezničení". Vše by skončilo během vteřiny

Vesmír má možná tlačítko delete. Destrukce by byla úplná, ale rychlá.

Foto: Tonis Pan / Shutterstock

O válečném rudém tlačítku, jehož jediný stisk by odstartoval světovou válku, se v poslední době hovoří mnoho. Má ale takové tlačítko i vesmír? Fyzikové tuto možnost připouštějí a navrhují, že vesmír by mohl mít sebedestrukční mechanismus. Díky němu by pak vše, co nás obklopuje, mohlo kdykoli a bez varování navždy zmizet. Jakýsi DELETE vesmíru.