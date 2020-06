Zodiac: Nejzáhadnější masový vrah posílal zmateným policistům výsměšné šifry

Betty Lou Jensen (16) konečně uprosila své rodiče, aby ji pustili na rande smilovaným Davidem Faradayem (17). Manželé souhlasili jen s krajní nevolí, mysleli si, že dcera má na podobné povyražení ještě čas. Později si jistě vyčítali, že na schůzku kývli. Milenci se stali prvními oběťmi sériového vraha, který si říkal Zodiac.

Milenci ve spršce kulek

Do Vánoc roku 1968 chyběly čtyři dny, venku byla zima, ale mladému páru v autě zaparkovaném na odlehlém místě kousek od San Franciska to nevadilo. Jejich něžné dotyky přerušil příjezd neznámého auta. Zastavilo vedle nich a jeho řidič začal vzápětí střílet. David dostal kulku do hlavy a byl na místě mrtev, do Betty šílenec vystřelil hned pětkrát. Také neměla šanci přežít.

Místní obyvatelé byli v šoku, policie tápala. Za pět měsíců udeřil vrah znovu a opět si vybral mladý pár v autě. Dívka zahynula, mladík přežil, což ale pachatel nevěděl, protože hodinu poté volal na policii a drze oznámil, že oba zabil. To byl začátek Zodiakovy hry s vyšetřovateli na kočku a myš, která ho „proslavila“ snad ještě více než samotné vraždy.

Zabil jsem 37 lidí

Za necelý měsíc dostaly dvě redakce sanfranciských novin dopisy od Zodiaka, v němž dopodrobna popisoval své vraždy a hrozil, že spáchá další, když noviny jeho list neotisknou na titulní straně. Vydavatelé ho poslechli, běsnění ale nezastavili.

Koncem září si Zodiac vybral další mladou dvojici, která byla na pikniku u jezera. Později vypověděli, že k nim přišel podivně zamaskovaný muž, oba svázal a pak do nich bodal nožem. Dívka po dvou dnech v nemocnici zemřela, mladík přežil.

Zabiják naposledy udeřil 11. října 1969, kdy v San Francisku zastřelil taxikáře a dva dny poté poslal novinám přiznání i s kusem jeho zakrvácené košile. Nebyly to ale jediné dopisy, které od něj novináři, potažmo policisté dostali. Většinu znich autor napsal v podivném kódu, který se zcela nepodařilo rozluštit ani agentům FBI a CIA.

Zodiac si v nich z vyšetřovatelů utahoval, dával jim stopy ke svému dopadení a tvrdil, že zabil celkem 37 lidí. To se ale nikdy nepodařilo potvrdit, stejně tak se nikdy nezjistila Zodiakova totožnost. Jeho vražedné běsnění ustalo stejně náhle jako začalo.