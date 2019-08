Záhada jménem Zodiak: Šifrujícího masového vraha se nikdy nepodařilo dopadnout

Na světě se každý den dějí děsivé věci. Jednou z nich je i příběh vraha, který si říkal Zodiac. Jeho specializací byli mladí lidé, jeho motiv obecně velmi nejasný, ale jeho brutalita obrovská. Znáte seriál, či film Zodiac? Jak to bylo doopravdy a kde filmaři hledají inspiraci? Povíme vám celou známou historii o tomto brutálním vrahovi.

Jeden z dopisů sériového vraha.

Většina sériových vrahů byla dopadena a potrestána, ale tenhle stále uniká. Vraždil ke konci šedesátých let dvacátého století a svou přezdívku si vysloužil díky značce, jíž podepisoval dopisy, které posílal na policii nebo do novin. Křížek v kruhu je značka hodinek značky Zodiac, případně později používal jen velké písmeno Z. Jeho řádění se vztahovalo hlavně na oblast severní Kalifornie. Sám sobě přisuzuje 37 vražd, ale reálně bylo vražedných útoků "jen", 7 s tím, že dvě oběti přežili. Celkově má Zodiac tedy na triku pět úmrtí.

Zodiac používal různé druhy šifrování.

Kromě oněch vražd poutal také pozornost tím, že posílal na policii a do tisku výsměšné dopisy, kde jim v šifrách údajně radil, jak ho dopadnout a několikrát jim v nich podle sebe i prozradil svou identitu. Jeho šifry ale byly natolik geniální, že ani největší odborníci z FBI, CIA a NSA je nikdy nerozluštili. V roce 1969 napsal přímo do tří redakcí bulvárů. Zkrátka měl rád pozornost a nebál se riskovat. Možná si i trochu přál, aby na něj policie přišla a on se mohl k vraždám hrdě přiznat. Patologičtí vrazi dost často po odhalení touží.

Domnělá podobizna Zodiaca.

Nejzajímavější na jeho šifrách ale bylo, že ačkoli policejní expertové na ně byli krátcí, šifry nakonec rozluštili dva manželé, běžní čtenáři, kteří jen měli rádi šifry. V dopise, který se jim povedlo rozluštit, se Zodiac přiznával ke své touze vraždit lidi jako zvířata. V dopise dále vysvětloval svůj pohled na věc, že když někoho zabije, vlastně si z něj udělá svého otroka. Dotyčný mu zobe z ruky a udělal by cokoliv, jen aby přežil. Mimo jiné v dopisech velmi detailně popisoval jak své oběti zabíjel.

První oběť Cheri Jo Bates.

První obětí vraždícího maniaka s přezdívkou Zodiac, byla Cheri Jo Bates, které v době vraždy bylo 18 let. V den Halloweenu, tedy 30. 10. 1966, šla mladá Cheri z knihovny ve městě Riverside. Zodiac si ji již předtím vyhlédnul a odpojil kabely u jejího auta. Když nemohla nastartovat, nabídl jí svezení s tím, že má auto kousek od jejího, ať jde s ním. Mladá důvěřivá dívka šla, a v nedalekém parku na ni muž vytáhl deseticentimetrový nůž, kterým jí zasadil 18 ran. Dívka se velice usilovně bránila a podrápala mu nehty tvář. Bohužel událost se stala po desáté hodině večer a nikdo její křik neslyšel.

Ačkoli policie tuto vraždu Zodiacovi nepřipisuje, on sám se k ní přiznal v tisku. Je tedy na pováženou, zda ji skutečně spáchal, nebo ne.

Druhý případ Betty Lou Jensen a David Faraday (vpravo nahoře).

Psalo se 20. 12. 1968 a mladá dvojice doma rodičům řekla, že jdou na koncert sboru na místní střední škole. Ve skutečnosti měli v plánu své opravdové první rande se vším všudy. Zodiac si Betty vyhlédl již dříve a čekal jen na vhodnou příležitost. Sedmnáctiletý David se svou šestnáctiletou přítelkyní Betty, sjeli z dálnice a zastavili u útesu, kde měli romantický výhled. Zodiac počkal na okamžik, kdy byli zabráni zcela do sebe, pak přistoupil k okénku a začal střílet. Davida zabil jednou střelou do hlavy, Betty se podařilo z auta utéct, ale devět střel do zad ji zabilo na desetimetrovém běhu o život.

Třetí případ vraždy Paul Lee Stein.

Zodiac si zastavil taxi, které řídil devětadvacetiletý Paul Lee Stein. Stalo se tak 11. 10. 1969 okolo 20 h večer přímo v San Franciscu. Pár minut po začátku jízdy autem vytáhl vrah zbraň a začal na mladého taxikáře střílet. Vraždu viděli z protějšího okna tři mladí muži, ale vzhledem k tomu, že byli v obrovském šoku zavolali policii až po několika minutách. Řekli, že střílel Afroameričan, což byla zajímavá stopa. Navzdory tomu, že vrah musel odejít z místa činu a mít na sobě krev, nikdo si ho nevšiml a hledali dále Černocha. Zodiac se poté do novin k vraždě přihlásil a jako důkaz přiložil cár krvavé košile taxikáře. Také pohrozil, že příště vystřílí školní autobus.

Čtvrtý případ Michael Mageau (přežil) a Darlene Ferrin.

Tohle je první případ, kdy oběť přežila a to dokonce i rány z milosti. Dvaadvacetiletá Darlene byla podruhé vdaná, devatenáctiletý Michael byl partner její kamarádky. Začátkem července 1969 byli všichni společně na večeři. Darlene vezla Michaela autem, protože bydlel kousek od ní a chtěla ho požádat o radu. Darlene totiž Zodiaca znala jako obchodníka a všimla si, že jí začíná věnovat až moc pozornost. Dvořil se jí, nechával jí u domu květiny a často u jejího domu postával. Než ale stačila svému kamarádovi říct jeho jméno, objevil se onen tajemný ctitel u auta a začal střílet. Michaela střelil dvakrát, Darlene třikrát. Při odchodu slyšel, že mladík ještě dýchá a tak ho střelil ještě dvakrát a odešel. Michael i přesto zásahy přežil a mohl vypovídat na policii. Bohužel identitu Zodiaca neznal a Darlene byla mrtvá.

Pátý případ Bryan Hartnell (přežil) a Cecelia Shepard.

Tato dvojice byli bývalí partneři. Kdysi dávno spolu chodili, pak se rozešli a 27. 9. 1969 se opět potkali. Chtěli spolu strávit odpoledne a podvečer na pláži poblíž San Francisca. Zodiac Cecelii už delší dobu sledoval s úmyslem ji zabít a jelikož věděl, že naposledy jeho zásah muž přežil, vzal si na hlavu kápi. Přišel k dvojici, řekl jim, že uprchl z vězení a chce utéct do Mexika a proto potřebuje peníze a auto. Dali mu peněženky i klíčky a on je i přesto svázal zády k sobě a začal je bodat. Bryana bodl třikrát, Cecelii jedenáctkrát. Při odchodu z místa činu na auto namaloval jejich krví znak Zodiacu. Bryan toto řádění ku podivu přežil.

Ačkoli případ nikdy nebyl uzavřen, respektive v roce 2004 byl odložen jako nevyřešený, v roce 2013 ho policie opět otevřela, protože bylo nalezeno lepší DNA. Zde je několik podezřelých.

Podezřelý č. 1: Richard Gaikowski

Prvním podezřelým byl novinář Richard Gaikowski, který měl velmi podobný rukopis jako vrah. Nenáviděl policii a vysmíval se jí ve svých článcích. Podle grafologů bylo jeho písmo extrémně podobné tomu Zodiacovu. Také bylo známo, že se přestěhoval za ženou, která byla později zavražděna. Richard byl také zavřen tři roky na psychiatrické klinice a během té doby Zodiac nevraždil. Dalším vodítkem je, že jeden z přeživších řekl, že když se k němu Zodiac sklonil, cítil z něj silný pach cigaret. Richard zemřel v roce 2004 na rakovinu plic, protože byl celý život velice aktivním kuřákem.

Podezřelý č. 2: Arthur Leigh Allen

Druhý podezřelý byl Arthur Leigh Allen. K němu vedly stopy díky psacímu stroji. Na konci listopadu roku 1966 obdržela policie a tisk dopis psaný na stroji, který byl stejného typu, jako měl Allen doma. V době vraždy Batesové, byl učitelem na základní škole a ačkoli tvrdil, že se v okolí města Riverside nevyskytoval, byl mu dokázán přesný opak. Den po vraždě mladé dívky si vzal několik dní volno. Napřed řekl, že kvůli rodinným důvodům, později to změnil na nemoc. Mělo se za to, že si léčil zranění na obličeji, která mu mladá dívka způsobila, když bojovala o život. Při rozhovorech používal stejné fráze, jako Zodiac v dopisech. Zemřel v roce 2002.

Podezřelý č. 3: Rick Marshall

Muž, který žil v San Franciscu poblíž míst, kde Zodiac vraždil a pracoval v rozhlasové stanici, jejíž volací znaky se hodně podobaly těm, které Zodiac používal jako šifry. Marshall byl zbaven obvinění poté, co byla jeho DNA porovnána se Zodiacovou, díky slinám na známkách. Každou obálku ofrankoval dvojitě, to bylo další jeho poznávací znamení.

Ať byl vrahem kdokoli, mladým lidem to život nevrátí a tento případ je do dneška opředen závojem nejistoty. Mohla to být třeba i dvojice? Nebo jeden napodoboval druhého?