Kdo byl skutečný Zorro: Zloduch, který měl do filmového hrdiny hodně daleko

V roce 1919 stvořil spisovatel Johnston McCulley hrdinu s černou maskou a černým pláštěm, který se proslavil jako postrach Kalifornie a zároveň lamač ženských srdcí. Kde hledal autor inspiraci? Je možné, že Zorro temný mstitel skutečně existoval?

V pohnutých dobách první poloviny 19. století, kdy Spojené státy soupeřily s Mexikem o nadvládu nad Kalifornií, se takových "mstitelů" v oblasti vyskytovalo více. Nedá se ovšem říci, že byli tak galantní a atraktivní jako don Diego de la Vega. Například Salomon Pico se sice odvážně postavil do čela mexického odporu a snažil se v Kalifornii udržet staré pořádky, ale když mu byl zabaven majetek, stal se prachsprostým banditou. Se svými kumpány se skrýval v kaňonu poblíž Los Alamos, přičemž oloupil a zabil každého, kdo tudy projel. Svým obětem prý odřezával uši a vyráběl si z nich morbidní náhrdelníky. V roce 1860 byl dopaden a popraven.

Šarm Antonia Banderase jistě postrádal i zlatokop Joaquin Murrieta, který přešel na dráhu zločinu poté, co mu závistiví kolegové ukradli vytěžené zlato a znásilnili manželku. S černou maskou na obličeji přepadával Američany a stal se jedním ze symbolů mexického boje za udržení Kalifornie. Během své záškodnické dráhy se ovšem nezapomněl také osobně obohatit o uloupené cennosti. V kalifornském průsmyku Panoche při střetu s americkým kapitánem Harrym Lovem přišel o hlavu.

Zato Tiburcio Vásquez měl k obrazu Zorra o něco blíže. Také sice loupil a neštítil se ani vraždy, ale na druhé straně se uměl dvořit ženám. V celé Kalifornii se snad nenašlo město, ve kterém by na něj nečekala roztoužená milenka. Bylo mu teprve 39 let, když ho chytili. Do věznice ho chodily navštěvovat davy fanynek a kupovaly si jeho fotografie s autogramem. Za utržené peníze si Tiburcio Vásquez platil advokáta, jehož služby mu ale nakonec nebyly nic platné. Soud mu prokázal vraždu a poslal ho na šibenici. Jeho duch prý dodnes straší na hřbitově v Santa Clara i ve skalách v okolí Los Angeles, kde míval svá doupata.

Johnston McCulley samozřejmě potřeboval pro literární účely hrdinu ryze kladného, a tak si z výše uvedených osobností vypůjčil jen to, co se mu hodilo do synopse. Finální Zorro je díky tomu okouzlujícím a dokonalým, ale zároveň také fiktivním gentlemanem.