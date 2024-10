Externí autor 1. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbená a nestárnoucí zpěvačka Cher má jedno jediné dítě. Holčička Chastity Sun se narodila 4. března 1969 v Los Angeles. Dnes pětapadesátiletý potomek Cher a Sonyho Bona ovšem užívá jméno Chaz a v roce 2010 jej i americké úřady uznaly jako muže. Jaký byl osud jediného potomka slavného páru?

Chastity Sun dostala jméno podle prvního filmu, který produkoval Sony Bono a zpěvačka Cher si v něm zahrála bisexuální ženu. Jako by tímto její vlastní matka předurčila, co se dceři v životě stane. Malá holčička se proslavila díky komediální show svých rodičů ze 70. let, která nesla název The Sonny & Cher Comedy Hour.

Oznámení o změně orientace a pak i pohlaví

Jak plynul s dívkou čas, začalo se spekulovat o její orientaci. Chastity ovšem nepřišla s tím, že by byla bisexuální, jako její matka ve filmu, přiznala se, že je lesba. Nicméně později zjistila, že ani to, že se jí líbí ženy není dostačující. Ona sama se ženou necítila být, a tak se ve svých šestadvaceti letech rozhodla, že podstoupí změnu pohlaví.

Tento proces začíná užíváním hormonů a posléze následuje samotná operace. Tato přeměna proběhla v roce 2009 a celý proces byl dokončen o rok později. V červnu roku 2009 Chazův manažer Howad Bragman prohlásil, že: „Chaz doufá, že jeho rozhodnutí pro tuhle změnu otevře srdce i mysl veřejnosti pro toto ožehavé téma."

Chazova změna pohlaví byla zaznamenána v dokumentárním filmu z roku 2011 s názvem „Becoming Chaz”. Jak se již čtenář mohl dovtípit, Chaz je jméno, které si Chastity Sun vybrala jako to, které bude používat až se stane mužem.

Cher: Navždy budu své dítě podporovat

A co na to samotní rodiče? Ke změně pohlaví se vyjádřila Chazova matka Cher: „Ačkoli tomu možná nerozumím, budu usilovat ze všech sil, abych byla aspoň chápavá.“ Sony Bono se tohoto okamžiku nedožil, zemřel v roce 1998.

Cher dodává, že odvahu k tak velké změně, a ještě před zraky veřejnosti velmi obdivuje a Chaze bude vždy podporovat. „To, co se nikdy nezmění, je má neutuchající láska k vlastnímu dítěti,“ dodává známá zpěvačka.

Celoživotní problémy s nadváhou

V roce 2011 se Chaz také zúčastnil oblíbené soutěže Dancing With The Stars, což je obdoba našeho StarDance. Mnoho zúčastněných při absolvování takového tréninkového maratonu zhubne, to ovšem neplatilo u Chaze.

Při váze 113 kilogramů se Chaz rozhodl zhubnout 23 kilo. O dva roky později se mu podařilo zhubnout necelých 20 kilogramů. Nicméně cíle si kladl ještě vyšší, chtěl shodit 36 kilogramů, k čemuž mu měla pomoci hlavně změna jídelníčku. Ten se skládal hlavně z masa a zeleniny, přičemž se z něj úplně vyloučily škroby.

Chaz pro časopis People přiznal, že s nadváhou bojuje celý život.

V roce 2017 se Chaz díky společným přátelům seznámil se Sharou Mathes. Páreček je zasnoubený a na veselku zatím stále čekáme. Nicméně vypadá to, že Chaz je konečně po tolika letech šťastný. „Shara a já jsme dnes oslavili naše společné šestileté výročí. Jsem tak vděčný, že mohu sdílet svůj život s touto úžasnou ženou," napsalo jediné dítko páru Sony & Cher na svůj Instagram.

Zdroje: en.wikipedia.org, yahoo.com