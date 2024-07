Externí autor 30. 7. 2024 clock 5 minut gallery

Když se podíváte na americkou zpěvačku Cher, spousta lidí se zadumá, co stojí za jejím mladistvým vzhledem. Tato ikona totiž vypadá, jako kdyby se vzepřela času, blížící se osmdesátku by jí hádal jen málokdo. Na tom, že zpěvačka vypadá jako zralá čtyřicátnice, má podíl hned několik faktorů.

Málokdo by hádal této americké divě arménského původu osmasedmdesát let. Přesně tolik totiž Cher oslavila letos v květnu. Pokud se ale o někom dá říci, že dokáže zastavit čas, je to právě Cherilyn Sarkisian, zpěvačka, skladatelka, tanečnice, herečka, producentka a módní ikona.

Cher se řadí mezi dříče, jako jsou Madonna, mezi umělce, kteří mají nevyčerpatelnou energii jako je Mick Jagger a mezi zpěvačky, které se nebojí sáhnout po extravagantním kousku jako je Lady Gaga. Toto všechno v sobě má Cher, která to na pódiu umí skutečně roztočit.

Otec byl alkoholik a drogově závislý

Jeden by si řekl, že se někdo umí narodit. Ale není vše zlato, co se třpytí. Cher si to svoje musela hodně dlouho leštit, aby se zablesklo. A nebylo to bez dřiny. Už jako malá holčička to měla těžké, její otec jí i matku opustil, propadl závislosti na drogách a alkoholu. O to silnější pouto navázala Cher se svou matkou, které dokonce v roce 2018 věnovala celé jedno album.

Její kariéra se nastartovala v roce 1962, kdy do jejího života vstoupil důležitý muž. A to nejen do toho profesního, ale také osobního. Sonny Bono a o jedenáct mladší Cher se do sebe zamilovali a zamilovali se do nich i hudební fanoušci. Vznikla tak umělecká dvojice Caesar & Cleo. Která se poté přejmenovala na Sonny & Cher. Sonny & Cher utvořili oficiální pár také v osobním životě. Pouhé dva roky po seznámení se vzali.

Nic ovšem netrvá věčně, ač by si to mnozí z nás přáli. Sonny a Cher se rozešli po šesti letech, ze vztahu zůstala společná dcera Chastify, která se narodila v roce 1969. Krásná zpěvačka ovšem dlouho sama nezůstala, ihned po rozvodu se znovu vdala, a sice za rockera Gregga Allmana. S ním má syna Elijaha.

Úspěšná v hudbě, úspěšná ve filmu

Nebylo to ovšem jen hudební pole, kde Cher sklízela úspěchy. Doma na poličce se jí blyští jeden Oscar, a to za Nejlepší herečku ve filmu Pod vlivem úplňku, kde si zahrála po boku Nicolase Cage. Diváci si jí zajisté také pamatují z hororové komedie Čarodějky z Eastwicku, kde zase stanula vedle Jacka Nicholsona, Susan Sarandon a Michelle Pfeiffer.

Jejím nejúspěšnějším hudebním počinem vůbec je album Believe, které vydala v roce 1998 po neplánované zdravotní pauze. Na začátku devadesátých let jí totiž lékaři diagnostikovali EB virózu a tehdy vůbec nebylo jasné, jak to s její kariérou bude dál. Dokázala se ale vrátit zpět a světu nadělit to nejlepší, co v ní bylo.

Vše, co jsme s Cher ale zvyklí mít spojené, si musela tvrdě vydřít. „Cvičím asi pětkrát týdně, protože je to něco, co jsem dělala vždy, a baví mě to. Když je na mě trenérka moc tvrdá, snažím se to uhrát na věk, ale ona mi to nežere. Pravda je taková, že právě kvůli věku na sobě musím makat dvakrát tolik a být v posilovně delší dobu. Ale nevadí mi to,“ prozradila zpěvačka pro časopis Hello!

Ví, že krásná postava není zadarmo, tudíž nepije, nebere žádné drogy. Ani co se týká jídelníčku nemá Cher s jeho koordinací problém. „Nechutná mi maso, takže většina věcí, které jím, tedy až na dezerty, je zdravá,” dodává umělkyně.

O čtyřicet let mladší Edwards ji balil první

Energie plná zpěvačka tím pádem logicky nemůže mít po boku žádného „dědouška“. Jejím současným partnerem je o čtyřicet let mladší hudební producent Alexander Edwards. Podle Cher totiž není na lásku nikdy pozdě a byla by ráda, kdyby si to uvědomily všechny ženy. Důležité je také upozornit na fakt, že to byl Alexander, kdo zpěvačku začal balit jako první.

Jak už to bývá, pro velký věkový rozdíl se tihle dva samozřejmě stali předmětem mnoha diskuzí. „Chápu to, Alexander má zuby zdobené diamanty, po těle tetování, bílé vlasy a je o hodně mladší než já. A je to krásný muž. Přesto mi přijde legrační, když se někdo zajímá o cizí milostný život,“ nenechává si kazit ten svůj život krásná umělkyně.

Kromě cvičení a mladšího partnera po boku se americká zpěvačka nestydí ani přiznat, že pro svůj mladistvý vzhled podstoupila řadu plastických operací. Má plastiku prsou, nosu, facelift a operaci zubů. S kritikou si Cher hlavu opravdu neláme. Ohledně tohoto má umělkyně zcela jasno. „Víte, i kdybych si chtěla nechat přišít prsa na záda, jsou to moje prsa, moje tělo,“ prozradila v rozhovoru pro Closer Weekly.

Jak vypadá Cher dnes, ve svých skoro osmdesáti letech

