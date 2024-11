Externí autor 9. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Na československé hudební scéně zářila Tanja v osmdesátých letech. Fanoušci ji milovali, a to nejen kvůli jejím hitům. Půvabná zpěvačka je uhranula i svým vzhledem. Jak dnes známá rockerka vypadá?

Vlastním jménem Táňa Kauerová měla našlápnuto k obrovské kariéře. Z Ostravy se dostala mezi ty největší hudební hvězdy. Prorazila se známou rockovou kapelou. Po náročném rozvodu se na několik let stáhla. Ke kariéře zpěvačky se vrátila po padesátce. Stále jí to zpívá a vypadá naprosto perfektně jako před lety.

Hvězda od dětství

Tanju to k hudbě táhlo od velmi útlého věku. S první skupinou vystupovala už jako studentka na gymnáziu. Touhu po pěvecké kariéře brala vážně. Navštěvovala i soukromé hodiny zpěvu a účastnila se amatérských soutěží.

Do povědomí veřejnosti se dostala hlavně kvůli známé zpěvačce a jejímu pořadu Dluhy Hany Zagorové. V rámci tohoto pořadu proběhla soutěž pěveckých talentů, do kterého se Tanja přihlásila. Uspěla mezi opravdu velkou konkurencí. Uchazečů bylo tehdy sedm stovek.

Láska s hudebníkem

Její sláva začala brzy sahat až za hranice. S kapelou odjela na dva roky do Německa, kde slavila obrovský úspěch. Zanedlouho přišla další velká životní změna. Seznámila se s bubeníkem kapely Citron Pařízkem a s populární kapelou začala zpívat. Nezůstalo to ovšem jen u pracovní spolupráce. Stali se z nich partneři.

Spojení s Pařízkem jí velmi prospělo. Vyhrála prestižní pěveckou soutěž Intertalent a dvakrát se stala bronzovou slavicí. Vyhrála také třikrát v bratislavské televizní hitparádě cenu Zlatý triangel. Dařilo se jí i v osobním životě. Radim Pařízek ji požádal o ruku a brzy se jim narodila dcera Nikola. Po narození dcery se Tanja stáhla a věnovala se především rodině.

Na pohled ideální manželství se ovšem po letech rozpadlo. Populární rocker totiž měl i jiné ženy. „Rozvod s Radimem byl pro mě obrovsky stresující. Psychicky mě to zničilo natolik, že jsem se rozhodla přestat zpívat,“ přiznala otevřeně.

Nový život

Po rozvodu se Tanja začala věnovat zcela jinému povolání. Našla se v oboru kosmetiky a stala se z ní úspěšná podnikatelka. Otevřela si dokonce vlastní salón v Kamenici u Prahy.

Chvíli na to se seznámila se sportovním fyzioterapeutem Karlem Mališem. S novým partnerem se přestěhovala do Řecka, kvůli jeho pracovním povinnostem. Poté se ze stejných důvodů stěhovali ještě dvakrát. Nakonec se po nějaké době se dohodli, že se vrátí domů.

Koupili si dům na severní Moravě, kde se usadili a užívají si klidného života poblíž přírody. Hudba Tanji ovšem chyběla. Na hudební pódia se k překvapení všech po letech všech vrátila. Začala vystupovat se skupinou Aréna a vydala s nimi dokonce CD. Obnovila i spolupráci se skupinou Citron a objížděla s nimi jejich turné. Mimo to má i svou skupinu Tanja & Ahard Band.

Tanja platí stále za velmi atraktivní ženu. Pyšní se naprosto perfektní postavou, má úsměv od ucha k uchu a jiskru v oku. Radost do života jí přináší i dnes už dospělá dcera, která je jí velmi podobná. Společným snímkem se hvězda osmdesátek pochlubila na svých sociálních sítích.

Hvězdné zpěvačce by málokdo hádal jednašedesát let. Vypadá, jakoby našla lék na věčné mládí.

