Zapomenutá hvězda Vítězslav Vávra: Vyhrál Zlatého slavíka, cenu ale dostal Gott

V 80. letech koncertoval před plnými sály a dívky mu ležely u nohou, po revoluci se na něj najednou zapomnělo. Zpěvák a bubeník Vítězslav Vávra dnes může jen vzpomínat, jak kdysi vyhrál anketu Zlatý slavík, ale soudruhům se nelíbily jeho dlouhé vlasy, tak prvenství oficiálně přiřkli Karlu Gottovi.

"Je to pravda, tak to opravdu bylo," přitakal v rozhovoru pro deník Aha! Víťa Vávra s tím, že o jeho prvenství ve Zlatém slavíkovi v roce 1981 informovalo i rádio. "Ústřední výbor strany ale rozhodl, že taková mánička přece nemůže porazit Gotta," dodal na vysvětlenou. K "mistrovi" kvůli tomu prý nikdy nechoval zášť, naopak si ho vždycky vážil. Nakonec to nebyla vina Gotta, ale komunistických předáků.

Pamětníci si možná ještě vzpomenou na Vávrovy hity jako Citrónová holka, Dívka z Heřmánkové návsi nebo Holky z gymplu. Po revoluci upadly v zapomenutí, stejně jako rebelské háro populárního hudebníka. O jeho koncerty už nebyl zájem. Aby se uživil, nějakou dobu vystupoval v programu Karla Šípa. V roce 1992 se dokonce nechal vyhecovat kolegou Pavlem Rothem, aby se přihlásil do konkurzu na pornoherce.

Vávra na casting sice přišel, ale při pohledu na své potenciální filmové partnerky odtud zase utekl. S kamarádem si otevřel restauraci a docela se jim dařilo až do chvíle, kdy jim majitel během měsíce zvedl nájemné na čtyřnásobek.

V roce 2013 Vávra oslavil šedesátku a při té příležitosti se pokusil o comeback. Dal dohromady skupinu mladých hudebníků a pod názvem Monogram začali společně koncertovat. Hudební šňůru však nešťastně spojili s politickou propagací Tomia Okamury, čímž zahráli na notu jen úzké části publika.

Vítězslav vávra byl třikrát ženatý, jeho druhou manželkou byla slavná zpěvačka Věra Špinarová. Zpívající bubeník se nikdy netajil tím, že všechny své manželky podváděl. Ve stáří je mu oporou dcera Viktorka, kterou vychoval téměř sám, protože její maminka, Vávrova třetí manželka, měla náročné zaměstnání. Poslední dobou je okolo kdysi věhlasného hudebníka opět ticho po pěšině.