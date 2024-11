Externí autor 18. 11. 2024 clock 4 minuty

Slýcháte o sobě, že jste stará duše plná moudrosti? Podívejte se, jaké znaky vám napoví, že tomu tak skutečně je. Pozorujete je na sobě? A také, co to znamená, když vás někdo takto označí.

V první řadě vás musíme upozornit, že až vám někdo řekne, že jste stará duše, rozhodně takové označení neberte jako urážku, protože se ve skutečnosti jedná o kompliment, za který byste dotyčnému měli spíš poděkovat.

Tajemství staré duše

Lidé, kteří nesou označení stará duše, rozhodně nemusí být šedesátníci. Naopak to často bývají mladší ročníky, které působí mnohem vyzráleji, než jejich stejně staří vrstevníci. Vědí, co chtějí a světem kráčí po své vlastní cestě. Pochopitelně s pozitivním přístupem.

O starých duších se říká, že jsou reinkarnací minulých životů. Nejsou na Zemi poprvé, proto vědí, jak svoje bytí uchopit moudrým a vyváženým způsobem.

Být starou duší neznamená, milovat starou hudbu, módu nebo design. V jejich případě hraje prim hluboké porozumění, empatie a nadhled. Podívejte se na několik znaků, které vám napoví, zda i vás mohou ostatní takto označit.

Dáváte přednost moudrosti před povrchností

Raději se bavíte o záhadách vesmíru nebo filozofech než o rychlých autech či módních výstřelcích. Small talk a další povrchní rozhovory jsou pro vás ztrátou času. I proto o vás ostatní říkají, že jste divní. Ale když najdete někoho, kdo to má stejně jako vy, může se z takového setkání vyvinout pevné přátelství nebo vztah. Svým postojem dáváte druhým najevo, že oceňujete kvalitu před kvantitou. A na takový přístup můžete být hrdí.

K životu potřebujete i samotu

Pro starou duši je samota příležitostí k zamyšlení, snění a dobití baterek. To ale neznamená, že by takoví lidé neměli rádi společnost. Naopak. Ale čas o samotě je pro ně nezbytnou součástí péče o duševní zdraví. Málokdo tento přístup pochopí, a tak staré duše občas dostávají nálepku odtažitého asociála.

Jste přirozeně empatičtí

Staré duše jsou přirozeně empatické. Dokonce se jim této vlastnosti dostává ve zvýšené míře, která jim umožňuje porozumět emocím druhých. Jsou schopni se na ně naladit na takové úrovni, kterou běžní lidé nechápou. Staré duše velmi dobře vnímají, čím ostatní procházejí. Jsou to přesně ti lidé, o kterých druzí řeknou – skvělý posluchač, kterému mohu říct všechno.

Vyhledáváte společnost starších lidí

Staré duše se často cítí lépe ve společnosti podstatně starších lidí. Jejich životní zkušenosti i moudrost daná věkem rezonují s jejich nastavením. Jak jste na tom vy? Vzpomínáte si, že jste se jako děti raději motali mezi dospělými? A i dnes dáváte přednost lidem, kteří by mohli být vašimi rodiči? Pokud jste odpověděli i na tuto otázku ano, nejspíš ve vás „žije“ stará duše. Taková příchylnost může někdy způsobit rozkol ve vztazích s vrstevníky vašeho věku, kteří nechápou, co na těch starcích vidíte. Je o otázkou, zda by pochopili, že právě ti starci dokonale rezonují s vaším nastavením.

Nezapadáte

Často se cítíte jako outsider. Už v dětství jste neměli stejně staré kamarády, v dospělosti se sice ve společnosti bavíte, ale přesto míváte pocit, jako byste se na své okolí dívali zvenčí bez schopnosti se na ně napojit. Jestli se v tom poznáváte, rozhodně se neděste. Zkrátka máte jenom odlišné názory a vnímání světa. A to je v pořádku.

Nespokojíte se s povrchním přístupem, hledáte hlubší vysvětlení

Staré duše se snaží porozumět životu na filozofické, tedy hlubší úrovni. Často o něm přemítají, hledají odpovědi na existenciální otázky a snaží se mu porozumět z mnohem komplexnějšího hlediska. Často se uchylují nejenom k filozofii, ale také ke spiritualitě a dalším, podobně intelektuálním zájmům. Poznáváte se? Pak jste nejspíš přišli na to, proč se vám nedaří navazovat vztahy s „obyčejnými“ lidmi.

Nehromadíte peníze ani hmotné statky

Stará duše nepotřebuje mít super vybavený byt, super auto a na dovolenou létat každý rok k moři. Jejím motorem je získávání zkušeností, moudrosti, navazování vztahů. Oceňuje nehmotné statky. Tedy to, co se nedá koupit. Tento postoj ji pak občas dostává do rozporu s okolním světem, který často měří úspěch skrz materiální bohatství.

