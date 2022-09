Vědci nafilmovali žraloka, jak chodí po pláži. Video se stalo senzací internetu

Elena Velímská

Malý podivuhodný žralok jménem žralůček okatý se stal internetovou hvězdou. Naposledy vzbudil rozruch v květnu 2022, když byl nafilmován jako „první“ chodící žralok v Papui Nové Guineji. Virálními se stala i jiná videa s jeho australskými „kolegy“.

„Chodící“ žralok

Žralůček okatý (Hemiscyllium ocellatum) je jedním z druhů žraloků, kteří své silné zaoblené prsní a břišní ploutve používají k pohybu po mořském dně. Dokáže je ohýbat a tak používat jako končetiny. Tento „okatý“ dokonce raději chodí, než plave, a to i v hlubších vodách. Během svého rychlého evolučního vývoje se přizpůsobil i krátkodobému pobytu na souši, kam vyráží za potravou. Dokáže zpomalit srdeční tep a na jeden nádech vydrží na břehu až hodinu. Jeho domovem je jižní pobřeží Nové Guineje až po severní Austrálii. V hojném množství se vyskytuje u ostrovů a útesů Capricorn a Bunker a ostrova Heron. Miluje přílivové tůňky, kam se vydává na lov, korálové útesy a mělké vody s hloubkou nanejvýš půl metru. Snese poměrně vysokou teplotu vody, přechodně i s nedostatkem kyslíku. Obsah kyslíku v útesových mělkých vodách, které obývá, klesá v noci až o 80 procent. Žralůček se těmto podmínkám dokonale přizpůsobil a je schopen bez úhony přežít až tři hodiny při pěti procentech kyslíku i v teplých vodách, kde by jiní živočichové uhynuli.

Roztomilý žralůček

Žralůčka okatého poprvé popsal v roce 1788 francouzský přírodovědec P. J. Bonnaterre a nazval ho Squalus ocellatus. Název byl na ten současný změněn později. Žralůček dorůstá délky kolem jednoho metru. Jeho barva je béžová až hnědá. Na těle má hnědé flíčky a na každé straně za prsní ploutví velké černé kulaté skvrny – oči. Jeho zbarvení ho chrání před predátory. Je potravou velkých ryb i jiných druhů žraloků. Sám loví ve štěrbinách a mezi kameny kraby, garnáty, bezobratlé živočichy a rybky. Tento druh žraloka je vejcorodý. Samička ročně naklade 20-50 vajíček, z nichž se přibližně za čtyři měsíce vyklubou mláďata. Ta měří patnáct centimetrů a přibývají asi pět centimetrů za rok. Dospívají v sedmi letech.

Filmová hvězda

O slávu na sociálních sítích se žralůčkovi okatému postarala virální YouTube upoutávka na dokumentární film Ostrov chodících žraloků, který byl natočen na Papui Nové Guineji a uveden na Discovery Channel v seriálu Týden žraloků (2022). Pořad uváděl ochránce přírody F. Galante, který řekl, že je to poprvé v historii, kdy byl zdokumentován papuánský druh, který chodí. Na Twitteru za to schytal kritiku. Nebylo to poprvé v historii, kdy byl zdokumentován. V roce 2015, například, mu byl věnován první díl seriálu BBC pod názvem Žraloci, který byl natočen při příležitosti výročí filmu Čelisti. Můžete se i vy podívat na video, jak se pohybuje na souši, druhé ukazuje, jak si žije a „chodí“ i pod hladinou.

„Okatý“ a člověk

Žralůček okatý není člověku nebezpečný. Díky tomu, že žije na mělčinách a vyráží na souš, kde se pohybuje pomalu, lidé na pláži ho můžou snadno pozorovat. Žralůček se lidí nebojí. Ti ho často chytají, při neopatrném zacházení ale může pokousat. Zajetí se velmi dobře přizpůsobí, je tak hojným obyvatelem výstavních i domácích akvárií, kde se bez problémů rozmnožuje.

