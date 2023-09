Životy většiny žraloků zůstávají zahaleny tajemstvím a žralok grónský není výjimkou. Vždy se předpokládalo, že žije v chladných arktických vodách. Bylo tedy překvapením, když se objevil v západním Karibiku. Navíc se ukázalo, že je tento výletník starý téměř půl tisíciletí.

„Bylo to nečekané a vzrušující,“ říká Devanshi Kasana, doktorandka na Floridské mezinárodní univerzitě, která obrovskou parybu chytila během značkování žraloků tygřích. „Nejprve jsme si nebyli jistí, na co se díváme. Proto jsme jedince vyfotografovali, natočili a snímky poslali kolegovi Demianu Chapmanovi. Podle něj se k jižnímu pobřeží Belize opravdu zatoulal žralok grónský.”

Somniosus microcephalus je šedý a baculatý. S délkou těla kolem šesti metrů a hmotností okolo 1000 kg patří mezi největší světové masožravce. Vyskytuje se převážně v hlubokých vodách severního Atlantského oceánu a Severního ledového oceánu, kde se živí mršinami nebo spícími ploutvonožci. Aby v chladných podmínkách přežil, jeho metabolismus je velmi pomalý. Stejně tak jeho růst. Předpokládá se, že se pohybuje zhruba kolem 0,7 centimetru za rok.

Žralok grónský

Jeho výskyt tisíce kilometrů od domova je pro vědce záhadou. Přiznávají však, že o žralokovi grónském i o karibských hlubinách toho zatím moc neví. Je tedy možné, že tento druh s oblibou migruje buď za potravou nebo v rámci hledání partnera. Na seznámení má totiž dost času. Nejnovější výzkum mořského biologa Juliuse Nielsena z Kodaňské univerzity naznačuje, že pohlavní zralosti dosahuje po více než 150 letech života.

close info Profimedia.cz zoom_in Tajemný žralok grónský

„To se může zdát přitažené za vlasy. V tomto věku už je většina živočichů mrtvá,” přiznává vědec. „Radiokarbonové datování očních čoček 28 samic ale odhalilo, že žralok grónský se může dožít až 500 let. Může za to stabilní prostředí v hlubinách a jeho pomalý růst,” vysvětluje.

Odborníci dlouho netušili, jak stáří tohoto druhu určit. Obecně se věk u ryb odhaduje na základě velikosti ušních kůstek. Ty však Somniosusi microcephalusi chybí. Proto se Nielsen se svým týmem zaměřil na jinou část těla - oči. „Tkáň čoček obsahuje proteiny, které jsou metabolicky inertní. To znamená, že poté, co byly syntetizovány, se již neobnovují. Na základě toho můžeme během pitvy provést radiokarbonové datování.

Žralok turista

Zároveň statisticky odhadli, že žraloci grónští pohlavně dospívají, až když jsou 4 metry dlouzí. S ohledem na jejich pozoruhodnou životnost dosahují této velikosti kolem 150 let. Devanshi Kasana tedy předpokládá, že turista, chycený v karibských vodách, pyšnící se délkou přes pět metrů a velmi pevnou kůží, by mohl mít přes 400 let.

„Sám o sobě vypadal prastaře, spíš jako dlouhý kámen, který se probudil k životu,” směje se. Vědci nyní doufají, že nově objevená dlouhověkost žraloka grónského povede k jeho větší ochraně a pokusům odhalit další tajemství jeho fyziologie.

