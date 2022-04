V moři u Portugalska chytili živou fosilii. Obří tvor bylo postrachem pravěku

Žralok límcový

Vědci přiznávají, že více než 80 procent pozemského oceánu zůstává neprobádáno. Každoročně je popsáno téměř 2000 nových mořských živočišných druhů a odhaduje se, že minimálně půl milionu dalších na své objevení teprve čeká. Co se skrývá v hlubinách, kam se těžko proniká i moderní technice? Mohou se tam skrývat prehistorická monstra, jimž se podařilo přežít zkázu dinosaurů? Poblíž Portugalska jedno takové chytili.

Žralok límcový (Chlamydoselachus anguineus) není žádným nově objeveným druhem, málokdy se ho však podaří zaznamenat na podmořskou kameru, natož ho lapit do sítí. Pohybuje se v hloubkách od 100 do 1300 metrů, což je také zřejmě důvod, proč ho před 65 miliony lety nezahubily důsledky pádu obřího meteoritu, které vymýtily dinosaury.

Vzhledem k jeho úctyhodnému stáří se tomuto druhu žraloka přezdívá "živá fosilie". Není to žádný mazlík, se kterým byste se při výletě na moře chtěli potkat. Svým protáhlým, až 2 metry dlouhým tělem připomíná spíš hada než rybu a z jeho čelistí vyrůstá 300 zubů ostrých jako jehly. Český název dostal podle zřasené kůže okolo žaber, která připomíná límeček.

V celé kráse vám jej představí video:

Živého ho nedostanou

Biologové původně předpokládali, že je žralok límcový tvorem velmi vzácným. Ve skutečnosti byl jeho výskyt zaznamenán u pobřeží nejméně 20 států - od Norska přes USA a Japonsko až po Nový Zéland. V drtivé většině případů se však odborníkům dostane do rukou mrtvý exemplář.

"Z těchto hlubin vytahujeme v podstatě jen mrtvé ryby. Síť se zvedá velmi rychle a živočichové nepřežijí náhlý rozdíl v tlaku," vysvětlila pro BBC profesorka Margarida Castro z univerzity v portugalském Algarve.

Postrach hlubin

Z tohoto důvodu je také obtížné zjistit podrobnosti o životě a chování tohoto zvláštního tvora, který naši planetu obývá nejméně 80 milionů let. Podle Margaridy Castro se živí převážně drobnými rybami, olihněmi i menšími druhy žraloků a ve svém prostředí je jistě velmi obávaným predátorem. "Jeho zuby jsou ostré, tenké a špičaté. To jim umožňuje zachytit kořist a nenechat ji uniknout," popsala profesorka.

Co je poněkud strašidelné, žralok límcový loví s otevřenou tlamou. Kořist mu do ní sama vpluje, protože ji zmate kontrast bílých zubů vůči temnému okolí. Je to tak trochu jako lákat zbloudilého poutníka v bažinách na světélko. Jakmile se jednou rybka chytí do pasti, už pro ni není úniku. Žraločí zuby ji nepustí.

