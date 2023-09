Pozoruhodná setkání se občas stanou pod vodou v situacích, kdy mnohdy i nebezpečná zvířata připlují ke člověku, protože potřebují jeho pomoc. Žralok požádal potápěče o pomoc a jeho vděčnost byla poté zdokumentována na video.

Při podivném setkání u pobřeží Jupiteru na Floridě oslovil žralok citronový potápěče Joshe Ecclese s neobvyklou žádostí o pomoc. Eccles se v doprovodu fotografa Chrise Maddeforda ocitl ve společnosti jinak obávaných se žraloků, když s ním jeden z nich začal náhle komunikovat poněkud netradičním způsobem. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Žralok opakovaně šťouchal do Ecclese a jemně narážel nosem do jeho mokrého obleku. Eccles, zmatený chováním žraloka, se rozhodl, že prozkoumá situaci, aby věděl, co se děje. Zvedl žralokovi nos a odhalil znepokojivý pohled - tmavý kovový hák zapíchnutý v jeho těle. Eccles bez váhání hák holýma rukama odstranil.

Neobvyklé setkání pod hladinou

Po tomto laskavém činu žralok citronový naposledy proplul kolem Ecclese a zřejmě mu vyjádřil svou vděčnost, než se opět připojil ke zbytku školy. Eccles se podělil o svůj pohled na toto setkání a zdůraznil vytrvalou snahu žraloka o přilákání pozornosti.

Ačkoli žraloci občas s potápěči komunikují, toto konkrétní setkání bylo výjimečné svou četností a zjevnou prosbou žraloka o pomoc.

Eccles vyjádřil svou vděčnost za tento mimořádný zážitek a popsal jej jako "bláznivou příležitost" navázat kontakt s tímto pozoruhodným tvorem. Pozoruhodné je, že žraloci citronoví jsou obecně považovaní za neagresivní vůči lidem a je o nich známé, že kousnou nebo zaútočí pouze tehdy, když se cítí ohroženi nebo v bezprostředním nebezpečí.

Zvířata / predátoři a lidé

Tato pozoruhodná událost si na sociálních sítích vysloužila širokou chválu a mnozí Ecclese oslavují jako hrdinu za jeho soucitnou reakci na tichou žádost žraloka o pomoc. Ecclesovy zkušenosti a odborné znalosti v oblasti interakcí se žraloky, které pramení z jeho dřívější práce krmiče žraloků, pravděpodobně sehrály klíčovou roli v jeho schopnosti poskytnout pomoc.

Naštěstí se očekává, že díky Ecclesově rychlému a soucitnému zásahu se žralokovo zranění zahojí bez komplikací. Toto setkání je připomínkou složitého pouta, které může existovat mezi lidmi a rozmanitými mořskými živočichy obývajícími naše oceány.

Příběhy žraloků hledajících lidskou pomoc

Dojemné setkání potápěče Joshe Ecclese se žralokem citronovým u pobřeží Jupiteru na Floridě zaujalo svět projevem soucitu mezi druhy. Ačkoli tento příběh vyniká svou jedinečností a dojemností, není to jediný případ, kdy žraloci hledají lidskou pomoc. Napříč světovými oceány došlo k dalším pozoruhodným setkáním, která zdůrazňují hluboké spojení mezi lidmi a těmito často nepochopenými tvory.

Ecclesův zážitek připomíná podobný incident na Bahamách, kde se potápěč Eli Martinez setkal s karibským útesovým žralokem. Při tomto setkání se žralok choval neobvykle jemně a opakovaně Martineze pošťuchoval. Stejně jako Eccles si i Martinez všiml, že žralok má v tlamě zapíchnutý hák. S velkou opatrností se mu ho podařilo odstranit a vděčný žralok v klidu odplaval.

V maledivských vodách se odehrálo další dojemné setkání, když se k potápěčce Cristině Zenato přiblížila žraločí samice. Ačkoli jsou žraloci obvykle učenliví, tento konkrétní projevil zvýšenou míru zvědavosti a plaval těsně k Zenato. Když žraloka prozkoumala, zjistila, že má v tlamě háček. Podařilo se jí háček odstranit a žralok se v klidu stáhl do hlubin.

Příběh ochránce přírody Mauricia Hoyose Padilly, který navázal mimořádné pouto s "Deep Blue", jedním z největších žraloků bílých, jaký byl kdy zaznamenaný. Deep Blue, jehož věk se odhaduje na 50 let a délka přesahuje 6 metrů, se proslavil poté, co se objevil ve virálním videu. Padillův respektující a neinvazivní přístup k interakci s tímto velkolepým dravcem mu umožnil zdokumentovat její chování a podpořit úsilí o ochranu žraloků.

Podobné příběhy nám připomínají, že žraloci nejsou bezmyšlenkovití predátoři, ale spíše složití a inteligentní tvorové schopní navázat s člověkem vztah. Přestože k interakcím se žraloky je třeba vždy přistupovat opatrně a s respektem k jejich přirozenému chování, tyto případy jsou silnou připomínkou potřeby chránit tyto životně důležité vrcholové predátory a křehkou rovnováhu mořských ekosystémů.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.mensjournal.com