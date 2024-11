Potapěčka prchala před žralokem. Věděla, že neunikne. Udělala toto. Video uchvátilo internet!

Lenka Bělská 30. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Viděli jsme to v mnoha komediích. Obrovský žralok se zjeví u hlavního hrdiny. Ten ale místo útěku praští predátora do nosu, který nakonec odplave. I přestože to vypadá absurdně, zdá se, že to funguje. Podobnou strategii totiž pravidelně používá i potápěčka Kayleigh Grant.

