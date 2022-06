Vesmír má zrcadlové dvojče, míní vědci. Paralelní svět je tvořen antihmotou

Foto: sun ok / Shutterstock.com

Představa zrcadlového vesmíru je ve sci-fi literatuře běžným jevem. Co to znamená? Je to jako teorie o tom, že každý z nás má svého dvojníka anebo verzi sebe sama. Tak je tomu i s naším vesmírem. Nyní kosmologové našli důkaz, že náš vesmír má antihmotové dvojče. Je tvořeno zrcadlovými částicemi, antihmotou. Co to znamená?