Hrozný osud zrzků ve středověku. Narodit se s rudými vlasy bylo neštěstí

Zrzaví lidé to mají od nepaměti těžší.

Lidé se zrzavými vlasy to nikdy neměli jednoduché a nemají ani dnes. Velmi záleží na celkovém vzhledu, protože zrzavá žena může být buď neskonale nádherná a svůdná, ale zrzek, s průhlednou kůži a prosvítajícími žilkami v uších i na obličeji a třeba ještě v brýlích to rozhodně lehké nemá ani dnes. Ostatně, zrzaví lidé to měli vždy složité. Dokonce se jich jeden čas lidé i báli, takže končili na hranici.