Majitel obchodu se starožitnostmi uslyšel cinknout zvonek nade dveřmi. Zvedl hlavu a spatřil muže v kostkované košili. Vypadal unaveně a nervózně těkal očima. „Potřeboval bych nějakou hotovost. Kolik byste mi dal za toto?” podal obchodníkovi fotografie. Ten jen zvedl obočí. „Tuším, že dost."

Kieran McCarthy nevěřil svým očím. Díval se na tzv. svatý grál umění a starožitností, jedno ze sedmdesáti zlatých Fabergého vejcí, které vyrobil ruský zlatník a klenotník Carl Fabergé mezi lety 1885 až 1917.

Padesát kusů si objednala carská rodina, zbytek stálí nebo prominentní zákazníci. Do dnešní doby se dochovalo pouze 43 kusů. Pro svou vysokou uměleckou hodnotu, špičkovou kvalitu a vysokou cenu využitých materiálů patří mezi nejvzácnější klenoty na světě a jsou synonymem luxusu.

Ztracené Vejce Fabergé

Jak se starožitník dozvěděl, muž, jenž si přeje zůstat v anonymitě, koupil předmět na bleším trhu za 320 tisíc korun s cílem ho roztavit a získat zlato. Když ho ale držel v ruce, řekl si, že ho možná prodá v celku. Nevěděl však, jakou má cenu. Sedl si tak za počítač a do vyhledávače zadal heslo „vejce” a jméno vyryté na hodinách „Vacheron Constantin“. To, co našel na internetu, mu vyrazilo dech.

Vyskočil na něj článek, jenž popisoval pátrání po třetím císařském velikonočním vejci, které vyrobil Carl Fabergé pro ruskou královskou rodinu, jehož hodnota se odhaduje na 750 milionů korun. „Svěřil se mi, že několik dní nemohl jíst ani spát. Nedokázal myslet na nic jiného než na vejce,” říká McCarthy. „Rozhodl se mě proto navštívit.”

Následně odborník na starožitnosti potvrdil, že artefakt, který se 112 let pokládal za ztracený, je pravý. Nakonec byl vydražen v anonymní aukci.

Řemeslná hodnota

První vejce objednal roku 1885 car Alexandr III. jako dar pro svou ženu. Každý rok ji k příležitosti Velikonoc daroval další podobný klenot. Tradici udržoval i jeho syn Mikuláš II. Poslední dva artefakty z roku 1917 se již k carské rodině nedostaly. Byly totiž dokončeny až po její popravě.

Vejce s hodinkami Vacheron Constantin bylo v pořadí třetí. Má velikost 8,2 centimetru a stojí na stojanu se lvími tlapkami. Je ozdobeno safíry a diamanty.

