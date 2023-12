Zubní pasta, běžný a nezbytný prvek osobní hygieny, může posloužit i mimo oblast péče o chrup. Máte-li doma staré cédéčko či DVD, které trpí škrábanci a přeskakováním při přehrávání filmů, není třeba zoufat. Pasta a toaletní papír všechno spraví.

Jak je to možné a jak mohou pasta na zuby a toaletní papír spolupracovat? Stačí jemně přeleštit povrch CD nebo DVD toaletním papírem, na který nanesete trochu zubní pasty. Navíc je tento trik rovněž účinný i při odstranění škrábanců na karosérii vozidla.

Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Připrav si sám

Jak vidíte, zubní pastu lze využít i jako účinný čistič ve spojení s toaletním papírem. Smícháním pasty s octem a solí a následným nasycením toaletního papíru tímto roztokem získáte vlhčené ubrousky, které mohou sloužit ke čištění různých povrchů v domácnosti, od zrcadel až po kachličky.

Své vlastní vlhčené ubrousky můžete připravit jednoduchým způsobem. Vymačkejte zubní pastu do směsi octa, soli a vody, namočte do této pasty toaletní papír a vložte do uzavíratelné nádoby. Takto vytvořené ubrousky lze použít na úklid a k odstranění nečistot v celém domě.

Zubní pasta nejen na zuby…

Zubní pasta se také osvědčila při zakrývání děr ve zdech. Pokud jste sundali obrázek a zbyla po něm neestetická díra, nanesení bílé pasty do otvoru a její následné zaschnutí zajistí, že díra nebude viditelná. Pro stejný efekt lze v případě potřeby použít i pastu v odstínu odpovídajícím barvě zdi. I zde můžete použít nanesení pasty na zeď pomocí toaletního papíru, pokud nemáte k dispozici špachtli nebo stěrku, poslouží jakákoliv karta.

Pasta na hrnky i šperky

V kuchyni pak zubní pasta pomůže odstranit zápach z termohrnku, který se mohl přenést z přidaného mléka. Stačí hrnek očistit pastou nanesenou na toaletní papír. Pasta spolehlivě zničí usazeniny a vrátí hrnku čistotu a příjemnou vůni.

Pokud vás zdobí šperky zděděné po babičce, které ztratily svůj lesk, zubní pasta může být jejich záchranou. S použitím co nejměkčího kartáčku anebo gázy naneste pastu na šperk, jemně ho očistěte a následně opláchněte. Tento postup obnoví původní lesk šperků. Pokud je nečistota opravdu odolná, je možné šperky nejprve namočit do pastového roztoku.

Neocenitelný pomocník v domácnosti

Kromě péče o šperky se zubní pasta osvědčila i při řešení běžných domácích problémů. Výborně zpevní nehty, pokud vás tedy trápí roztřepené a lámající se nehty, leštěte je pravidelně pastou. Navíc nehty nejenže získají zdravý vzhled, ale také se stanou pevnějšími a odolnějšími.

V kuchyni, ale i v automobilu mohou vadit nevzhledná kolečka vytvářející se na různých kusech nábytku. Zubní pastu naneste toaletním papírem anebo houbičkou na kolečka a následně kolečka jemně rozleštěte. Tímto způsobem lze také odbourat neestetická kolečka na stole způsobená položením sklenice přímo na stůl.

Celkově lze konstatovat, že zubní pasta se může stát multifunkčním pomocníkem v domácnosti, překvapujícím svými schopnostmi v různých situacích. A kdo by si pomyslel, že toaletní papír a zubní pasta mohou společně vytvořit praktické vlhčené ubrousky pro různé úklidové potřeby.

Zdroje: www.aazdravi.cz, www.idnes.cz, living.iprima.cz