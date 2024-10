S přibývajícím věkem dostává zabrat nejen naše pleť, ale i kůže na těle. Ani rukám se stárnutí bohužel nevyhne. Dobrou zprávou je, že známe účinné řešení, jak kůži na rukou výrazně zlepšit.

Nevzhledné stárnutí

Stárnutí a přibývajícím létům se nevyhne nikdo z nás. Přesto existují způsoby, jak stárnutí zmírnit nebo zastavit.

Pokud si však myslíte, že na to budou potřeba tisíce korun, pak vás vyvedeme z omylu. Někdy stačí to, co máte doma, jako například zubní pasta.

Jak všichni víte, zubní pasta je nevyhnutelnou součástí krásného a zdravého chrupu. To ale není všechno. Zubní pastu lze využít i jinak.

Podle odborníků na anti aging je tento produkt využitelný také na ruce. Obzvlášt pro lidi nad 60 let, které trápí vrásčitá a nevzhledná pokožka rukou.

Dermatologové se shodují, že právě ruce jsou tou částí našeho těla, na které jde stárnutí vidět nejvíce.

Proti stařeckým skvrnám

I proto bychom se o ně měli náležitě starat a to skutečně každý den. Stačí, když si každý den na několik minut potřete pokožku rukou tenkou vrstvou zubní pasty. Pro větší účinek lze ruce zabalit do gázy.

Zubní pasta, zázrak pro nehty:

Zdroj: Youtube

Po několika minutách pastu opláchnete proudem vlažné vody a za pár týdnů uvidíte rozdíl. Důležitá je pravidelnost. Neměli byste ani jeden jediný den vynechat.

Jaké benefity má potírání kůže rukou zubní pastou? Zbavíte se stařeckých skvrn, které pasta dokonale vybělí a zlikvidujete ekzém.

To ale není všechno. Pravidelné potírání kůže rukou zubní pastou udělá zázraky také s nehty. Nehty rukou budou viditelně pevnější a krásnější.

Aplikace na nehty probíhá stejně, jako tomu je u kůže rukou. Stačí nehty potřít jemnou vrstvou zubní pasty, nechat 10 minut působit a následně opláchnout.

Zubní pasta díky svému složení bojuje proti roztřepeným nehtům a navrací jim jejich sílu a přirozený vzhled. S touto metodou vaše nehty omládnou, aniž byste zaplatili tisíce korun.

Zdroje: prosvet.cz, clarindaclinic.com, www.colgate.com