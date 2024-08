Pravděpodobně máte i nemocné srdce, pokud se vám při jídle a čištění zubů dějí tyto nepříjemné věci

close info Nenad Cavoski / Shutterstock

Externí autor 14. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Dnes už to ví každý zubař i kardiolog. To, co bylo kdysi považováno za dvě oddělené oblasti zdraví, je nyní stále více vnímáno propojeně a nerozdílně. Věděli jste o tomto překvapivém spojení mezi ústním zdravím a možným onemocněními srdce?

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor