Tři kostry, tři zlaté symboly a jediný sarkofág. Vědci luští velkou záhadu

Natálie Borůvková

Archeologické vykopávky.

Foto: Gorodenkoff / Shutterstock

Archeologové našli v Alexandrii masivní sarkofág z černé žuly, nedotčený po dva tisíce let. Byly v něm tři kostry a tři zlaté symboly. Vědci se nyní snaží rozluštit velkou egyptskou záhadu.

Teorií bylo mnoho. Od nalezených ostatků starověkého makedonského vůdce Alexandra Velikého až po obavy z dávné kletby.

Tři kostry, tři zlaté symboly a jediný sarkofág

Místo toho však vědci našli tři kostry, tři zlaté symboly a jakousi červenohnědou odpadní vodu, která vydávala nesnesitelný zápach. Egyptské ministerstvo pro památky jmenovalo komisi archeologů, aby relikvii, která byla objevena na staveništi, otevřela.

Podle egyptského zpravodajského serveru El-Watan bylo nejprve nadzvednuto víko hrobky o pouhých 5 cm, pak vědce z místa prohlídky zcela vytlačil štiplavý zápach. Později ji však s pomocí egyptských vojenských inženýrů přece jen otevřeli.

"Našli jsme kosti tří lidí v něčem, co vypadá jako rodinný pohřeb… Bohužel mumie uvnitř nebyly v nejlepším stavu a zůstaly z nich jen kosti," řekl Mostafa Waziri, generální tajemník Nejvyšší rady pro starožitnosti.

V reakci na obavy, že by narušení hrobky mohlo vyvolat neúprosnou faraonovu kletbu, Waziri prohlásil: "Otevřeli jsme ji a díky bohu se svět nepropadl do temnoty. Byl jsem první, kdo do sarkofágu vložil celou hlavu… a jsem tady a zcela v pořádku."

Přesto bylo místo nyní vyklizeno kvůli obavám, že by se ze sarkofágu mohly uvolňovat smrtící toxické výpary.

Vědci se snaží rozluštit velkou egyptskou záhadu

V takto zapečetěném prostoru totiž mohou přežívat plísně a bakterie, které jsou posilněné rozkládajícími se těly.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

F. DeWolfe Miller, profesor epidemiologie na Havajské univerzitě, však uvedl, že žádné reálné nebezpečí nehrozí. "Nevíme ani o jediném případu, kdy by archeolog nebo turista pocítili nějaké negativní následky vlivem bakterií nebo plísní v hrobce."

Přesto však nalezený sarkofág zůstává záhadou. Vědci zkoumají, kdo jsou nalezené osoby. Někteří z odborníků se příklání k teorii, že mohly být vojáky v době faraonů.

Na lebce jednoho z nich jsou údajně praskliny, které ukazují na zranění šípem.

Spolu s hrobem byla nalezena také alabastrová busta, jejíž rysy jsou zvětralé k nepoznání.

Stavba je téměř dva metry vysoká a tři metry dlouhá a je největší svého druhu, jaká kdy byla nalezena neporušená. Váží 27 tun a předpokládá se, že pochází z raného ptolemaiovského období, které začalo v roce 323 př. n. l. po smrti Alexandra Velikého. Archeologové nyní podrobí sarkofág zkoumání, aby zjistili, kdy jeho obyvatelé žili a jaký byl důvod jejich smrti.

Zdroje:

www.livescience.com

www.livescience.com

www.nytimes.com