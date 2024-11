Externí autor 24. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Zuzana Belohorcová patřila mezi největší televizní hvězdy. Půvabná blondýnka se dostala nejvíce do povědomí veřejnosti v době, kdy moderovala pořad Peříčko. Mužské publikum okouzlila hlavně svým bujným poprsím.

Zuzana Belohorcová byla největší hvězdou v období, kdy moderovala pořad Peříčko. Krásnou blondýnku znal každý. Po konci oblíbeného pořadu uváděla na konkurenční televizi Top Star magazín. Uplatnění našla i v rádiu, konkrétně na Evropě 2.

Účinkovala i v oblíbeném pořadu Tvoje tvář má známý hlas, kde ukázala svůj taneční a pěvecký talent. Zuzana Belohorcová tak předvedla, že rozhodně není jen hezká tvářička.

Televizní hvězda

Krásná blondýnka se narodila v roce 1976 ve slovenské Žilině. V Bratislavě absolvovala konzervatoř, konkrétně operní zpěv a klavír. Hudbě se ovšem nikdy nevěnovala.

Velmi brzy se začala objevovat v televizi. Její první kroky směřovaly do veřejnoprávní televize STV. Dva roky tam pracovala jako programová hlasatelka. Následně nějakou dobu působila jako moderátorka počasí.

Nejvíce se do povědomí veřejnosti dostala v době, kdy začala pracovat na televizi Markíza, kde moderovala pořad pro dospělé Láskanie. Tento formát půvabné blondýnce sedl a brzy přišla nabídka z České republiky od televize Nova. Na populární televizi moderovala pořad pro dospělé Peříčko. „Bylo to decentní povídání o tom, co bylo v té době pro některé skupiny lidí zakázané,“ zavzpomínala Zuzana Belohorcová v Show Jana Krause. Moderováním erotické show si vysloužila i přezdívku. „Nálepky "učitelka sexu" se už asi nikdy nezbavím," přiznala otevřeně pro iDnes.cz.

Vzhled sexbomby

Do tohoto formátu pořadu se dokonale hodila. Krásná blondýnka se pyšnila opravdu bujným poprsím. Svých předností si byla vědoma už od dětství.

„Když jsem měla asi 13 let, byla moje prsa o dost větší než u spolužaček. Měla jsem z toho trochu komplex. Vnímala jsem, že si chlapci všímají víc mě než mých kamarádek s plochým hrudníkem. Ale říkala jsem si, že moje prsa budou alespoň k něčemu dobrá.“ Své přírodní poprsí velikosti 4 si nechala po narození obou potomků vyztužit silikonem. Není se tak čemu divit, že krásnou a populární moderátorku oslovil magazín Playboy. Belohorcová se na titulní čase pánského časopisu objevila rovnou dvakrát.

Péče o tělo

Zuzana Belohorcová nakonec našla štěstí v cizině. Několik let žila se svým manželem a dětmi na Floridě, nyní se usídlili na Tenerife. Půvabná blondýnka se často pyšní fotografiemi v plavkách. Dva roky před padesátkou vypadá stále skvěle. Může se chlubit se nejen dokonalým tělem, ale i opálením.

Muži z ní v komentářích na sociálních sítích naprosto šílí. Zuzana svůj dokonalý vzhled nemá rozhodně zadarmo. O své tělo hodně pečuje. Pravidelně cvičí a dbá na zdravou stravu.

„V mládí jsem závodně hrávala tenis, dnes už jen rekreačně. V zimě si rada zalyžuju a v létě chodím na in-line brusle. Také se snažím aspoň třikrát týdně chodit do fitka. Držím se zásady sportovat a být fit po celý rok,“ prozradila svůj recept na dokonalou postavu.

Jediné, co se na známé krásce v průběhu let změnilo, jsou vlasy. Barvu si stále udržuje stejnou, čas od času ovšem změní délku. Nějakou dobu nosila vlasy hodně krátké, nyní se pyšní opět dlouhými blond vlasy.

