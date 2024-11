Externí autor 13. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Známá moderátorka a publicistka Zuzana Bubílková už je v důchodovém věku. To jí ovšem nebrání v tom, aby stále pracovala. Když šla před lety oficiálně do důchodu, vydržela doma pouhé tři měsíce. Otevřeně přiznává, že ji do práce dohnala i malá výše důchodu.

Oblíbená moderátorka Zuzana Bubílková se vepsala do povědomí veřejnosti hlavně díky moderování pořadu S politiky netančím. Jejím dlouholetým moderátorským kolegou byl Miloslav Šimek.

V posledních letech se objevila například na TV Barrandov, TV Regina či na Šlágru. S humorem sobě vlastním komentuje i kauzy, které otřásají českých showbyznysem na svých sociálních sítích.

Práce ji baví

Zuzana Bubílková se pyšní dokonalou kondicí a vitalitou. I to jí dovoluje stále držet vysoké pracovní tempo. Není se čemu divit, že extrovertní moderátorku sezení doma nebavilo. Do práce se ovšem vrhla i z jiného důvodu. S důchodem by finančně nevystačila.

„Když jsem měla jít do důchodu, tak jsem si říkala, že to bude fajn, že nebudu nic dělat, budu se věnovat sama sobě. Pak mi přišel výměr, tak jsem zjistila, že to tak nebude,“ řekla pro web České důchody.

V roce 2022 dokonce prozradila částku důchodu, kterou pobírá. „Asi dvakrát mi valorizovali důchod, už jsem na 14 tisících. Zase všechno zdražilo, takže furt je to takové, že vyjdu s důchodem výborně první tři dny. Je to fajn, ale nestěžuji si, musím dělat, dělám. Je to v pohodě.“

Práci si známá televizní hvězda našla poměrně rychle. „Takže jsem sedla k internetu a začala jsem oslovovat redakce. Vždycky to začalo slovy: „Vím, že už nejsem nejmladší, ale…“ A teď jsem nabízela, co bych mohla nabídnout. Budete se divit, ale přišlo mi asi ze tří redakci, že ano, že by chtěli. Takže já jsem byla spokojená,“ prozradila s tím, že doma byla pouhé tři měsíce.

Recept na šetření

Při pohledu na vždy dokonale vypadající Bubílkovou, by málokdo řekl, že šetří zrovna na oblečení. „Já to řeším tím, že už jsem docela dlouho nekupovala oblečení a myslím si, že to je i vidět. Nedávno jsem se stavila v jednom obchodě, který byl vždycky přeplněný, a teď jsme tam byli asi čtyři lidé.“

Mimo to, že neutrácí za oblečení, vyřadila ze svých rituálů i chození do čistírny. „Nekoupíte si něco jen tak, že se vám to líbí, musíte počítat v duchu. Já jsem třeba odstranila čistírnu, naučila jsem se to prát doma všechno.“

Single život

Známé moderátorce nepřidá na celé situaci ani fakt, že žije sama. Za každou cenu ovšem muže nechce. „Já už jsem ve věku, kdy je můj oblíbený typ v podstatě každý, ale nechci nikoho,“ prozradila letos v listopadu v rozhovoru pro web Ženy Iprima.

„Alkoholismus, alkohol a kouření. Jo, to je něco hrozného. Prostě ne, to bych snad ani Brada Pitta nebrala,“ přiznala otevřeně, co jí na mužích odradí. Zároveň má také jasno v tom, že seznámení musí proběhnout naživo.

„Já jsem stará škola. U nás, když se někdo seznamoval přes seznamku a přes inzeráty, tak to byl zoufalec, o kterého už nikdo nestál, a toto ve mně pořád je,“ svěřila se.

Zdroje: Ženy Iprima, České důchody, Extra