Herečka Zuzana Bydžovská má dospělou dceru Doru. Na první pohled je hned jasné, že jsou příbuzné. Co se ale týká osobnosti, zvolila si mladá žena zcela jiný profesní směr než její maminka. V tom je velmi úspěšná, a tak je na ni herečka jistě velmi hrdá.

O svém soukromí herečka Zuzana Bydžovská mluví jen velmi málo a s nadsázkou se o ní říká, že je jednou z nejtajemnějších umělkyň Česka. Něco málo se o ní ale přece jen ví, například to, že je dvojnásobnou maminkou.

S hercem Miroslavem Etzlerem má syna Kristiána. Ten má ale se svým otcem velmi chladný vztah, a to proto, že se umělec rozhodl rodinu opustit poté, co se zakoukal do své kolegyně Vilmy Cibulkové.

Ne každý ale ví, že v minulosti byla Zuzana Bydžovská vdaná ještě za Jaroslava Pružince, se kterým má právě zmíněnou dceru Doru. Velmi pohledná tmavovláska je své mamince velmi podobná. Věnuje se ale jiné profesi.

Dcera Bydžovské chtěla být lékařkou

Herectví ji nikdy nelákalo a jako malá holčička měla prý úplně jinou představu o tom, čemu by se v dospělosti chtěla věnovat.

„Měla jsem tehdy velkou obrázkovou knihu lidského těla a tu jsem si pořád prohlížela. Z toho moje babička zubařka usoudila, že asi budu lékařka. Ale úplně konkrétní představu jsem nikdy neměla. Všechny věci, které jsem kdy dělala, byly vlastně náhoda,” přiznala pro magazín E15.

Protože první třídu vychodila v Americe, kam se její babička ještě za minulého režimu provdala, naučila se velmi dobře anglicky. Toho využila na gymnáziu, kdy si začala přivydělávat právě doučováním cizího jazyka.

K reklamě se dostala náhodou

„Můj táta, který pracuje v reklamě jako art director, mi vždycky ze srandy říkal, že až nebudu chtít učit, ať jdu dělat textaře do reklamky, protože ti nemusí nic umět. Takže když jsem zatoužila po změně, pustila jsem všechny lekce angličtiny a začala rozesílat životopisy. Moc to nešlo. Tahle práce se shání těžko, ale nakonec jsem se dostala do jedné malé agentury,” popsala Dora Pružincová.

A právě u psaní reklamních textů nakonec zůstala. Postupně se vypracovala a protože se v tomto zaměstnání skutečně našla, dostala se po několika letech dokonce na vedoucí pozici jedné reklamní agentury. Kromě toho obdržela za svou tvorbu několik cen, které se udělují v oboru reklamy.

Jak přiznala, vyrůstat jako dítě slavné matky nebylo vždycky právě jednoduché, a to například ve vztahu ke spolužákům.

Svět reflektorů nebyl nic pro ni

„Hlavně se mě ptali, proč se nejmenuju po mámě. Nikdo nechápal, že si nezměnila jméno. A pak se mě vždycky ptali, jestli nechci být herečka. A já jsem opravdu nikdy nechtěla být herečka. Protože kvůli novinářům chápu, jak je strašné být slavný. Obecně panuje názor, že když někdo chce být hvězdou, tak přece musí počítat s tím, že za ním budou chodit a fotit ho. Nikoho nenapadne, že chce třeba jen v klidu dělat svoji práci,” vysvětlila sympatická mladá žena.

Několikrát se sice s maminkou Zuzanou Bydžovskou byla v divadle na zkouškách podívat, velmi rychle ale pochopila, že tato profese skutečně není nic pro ni.

„Myslím, že můžeme mít ideály o nějaké práci jen do chvíle, než ji poznáme. A stát pod reflektory, které jsou mimochodem velice nepříjemné, a být dramatický, to není pro mě. Taky vás moc neplatí, což řada lidí neví. A hlavně jsem ze všeho nejvíc nikdy nechtěla být slavná,” uzavřela Dora Pružincová.

