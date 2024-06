Byla hvězdou úspěšného televizního seriálu na TV Prima. Nemoc, která ji postihla, však s mladou ženou měla jiné plány. Pamatujete si Marcelu z Rodinných pout? Její představitelka Zuzana Dřízhalová zemřela v pouhých 36 letech.

Rodinná pouta

Zuzana Dřízhalová se narodila 27. ledna 1975. Byla rodilou Pražačkou. Již od dětství měla sen stát se herečkou. To se jí splnilo o pár let později, když ji přijali na pražskou DAMU.

Zde tehdy mladá Zuzana vystudovala obor herectví. Angažmá v divadlech na sebe nenechala dlouho čekat. Byla členkou Divadla Nablízko, vidět jste ji mohli také v Národním nebo Švandově divadle.

Do podvědomí diváků se dostala zejména rolí Marcely Rubešové v úspěšném seriálu TV Prima, Roudinná pouta. Zde si Zuzana zahrála vedle dalších ikon českého showbyznysu.

Kromě primácky úspěšného seriálu ji televizní diváci mohli vidět v několika filmech, mimojiné v Návštěvě staré dámy, který se natáčel v roce 1999, Vlcích ve městě z roku 2000 nebo v Dnu, kdy nevyšlo slunce.

Kromě Rodinných pout a jejich pokračování v podobě Velmi křehkých vztahů se Zuzana objevila také v dalších českých seriálech.

Manžel s miminkem

Za zmínku stojí Zdivočelá země, seriál, který se natáčel v roce 1997, Četnické humoresky z roku 2000 nebo pokračování seriálu Nemocnice na kraji města, kde ztvárnila roli Elišky.

Náhlý odchod Zuzany Dřízhalové:

Zdroj: Youtube

Zuzana Dřízhalová se během svého života potýkala se zrádným onemocněním. Poprvé jí rakovina lymfatických uzlin byla diagnostikovaná jako studentce.

O pár let později ji rakovina potkala zas. I tehdy ji však mladá žena úspěšně porazila. Na pomoc ostatních pak založila občanské sdružení Lymfom Help, jehož cílem bylo pomáhat podobně nemocným pacientům.

Následovalo dlouhých šest let, během kterých měla Zuzana klid. Zdálo se, že rakovina už nezaútočí. Opak byl ale pravdou.

Po šesti letech se Zuzaně rakovina lymfatických uzlin opět vrátila a tentokrát se jí stala osudnou. Sedm měsíců před svou smrtí navíc Zuzana se svým manželem Hynkem adoptovali půlročního chlapečka Jeníčka. Ten tak velmi rychle přišel o svou maminku.

Pár dní před smrtí uvedli lékaři Zuzanu do umělého spánku, aby zvýšili její šance rakovinu porazit. To se bohužel nepovedlo. Herečka se z umělého spánku již neprobudila. Zuzana Dřízhalová zemřela 16. září 2011. Bylo jí pouhých 36 let.

Ačkoliv byl pro Zuzanina manžela Hynka náhlý odchod jeho ženy velice bolestnou zkušeností, roli otce malého Jeníčka to nijak neovlivnilo. Nejprve se o malé miminko staral sám, poté se na něj usmálo štěstí a Hynek se znovu oženil. Se svou manželkou vychovávají společně 2 děti a jak se zdá, prožívají zcela normální a šťastný život.

Zdroje: zeny.iprima.cz, www.csfd.cz, www.blesk.cz