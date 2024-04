Korunek si nasadila víc, nejenom jako jubilejní dvacátá Miss České republiky. Tu nejkrásnější a nejcennější nevybojovala v soutěži, ale v životě poznáním sebe samé poté, kdy prošla těžkým obdobím, na které nerada vzpomíná. Dnes je „misskou duševní krásy“ a má mnoho plánů…

Korunky nejen pro krásu

Půvabná kráska Zuzana Jandová (*18. srpna 1987) pochází z Karviné. Skvěle hraje na kytaru i zpívá a hudbu miluje. K té ji od malička vedl tatínek. Na umělecké škole zpívala ve sboru a tančila, ale vystudovala soukromé Ekonomické lyceum a chtěla být módní návrhářkou. Modelingu se začala věnovat, aby si přivydělala nějakou tu korunku a podívala se do světa.

Poprvé se jí tiára zatřpytila ve vlasech v roce 2005, když získala titul Miss Eurosport a Miss léto. Nejkrásnější dívkou naší země se stala o tři roky později. Do světa se podívala, a to až do jihoafrického Johannesburgu, kde nás reprezentovala na Miss World.

Během dvouleté smlouvy, které musela dostát, se ale prala s negativní stránkou popularity, na kterou nebyla připravená. Nevěděla, jak má čelit bulvárním „senzacím“, které z banální únavy hned udělaly rakovinu, psaly, že se potýká s tím a byla viděná tam… Ona se nad to nedokázala povznést a velmi tím trpěla, novinářů se stranila. Údajně si proto dokonce přestávala věřit, ztrácet sebedůvěru, přestávala mít ráda své tělo.

Stát se miss s sebou nese i povinnosti a „zájem" fotografů nemusí být vždy příjemný

Chtěla, aby se na ni doma jako missku zapomnělo. Po vypršení smlouvy vyrazila do světa a druhým domovem se jí stal italský Milán, účastnila se „projektů“ a focení i v jiných zemích, žila i v Německu. Před pár lety také ve Skotsku, kde si pobyt zpestřila hrou na klavír, kterou se učila na univerzitě St. Andrew, kde si také prohlubovala pěvecké dovednosti. Na svém pěveckém projevu se zdokonalovala i po návratu domů, v soukromých hodinách operní pěvkyně Hany Peckové.

Křest kalendáře Zuzany Jandové, 2009

Psychické zhroucení

Během let postupně začala obracet pozornost do svého nitra, zajímat se o duševní krásu a zdraví, probírat se svou minulostí, hledat sebe samu. Své názory začala sdílet na sociálních sítích.

Zamýšlela se nad krásou ženy z jiného pohledu, protože ani krása či mládí není dle ní pojistkou štěstí, neboť všechny ženy jsou svým způsobem nádherné a mají se mít rády i se všemi nedokonalostmi. A pokud se mají, věří si, jsou spokojené, vyzařuje z nich vnitřní krása, alespoň je o tom přesvědčená Zuzana.

Zhruba před osmi lety chystala výstavu fotografií a obrazů různých umělců, která měla ukázat ženu v mnoha polohách a situacích, od mladé dívky po maminky, hospodyňky, půvabné krásky a svůdkyně, až po ženy v běžných denních situacích, nebo i „divošky“. Výtvarníky nechala, ať ji v nich zobrazí tak, jak ji vidí. Ale…

Nejspíš k tomu přispěly i nějaké osobní problémy třeba, pracovní vytížení a stres, neboť jak víme, každý velký projekt vyžaduje velké úsilí, a když krátce před vernisáží na polední chvíli „vycouval“ její hlavní sponzor, psychicky se zhroutila. A to naprosto a tak, že o sobě prvních pár dnů ani nevěděla. Skončila na sedativech v péči odborných lékařů v bohnické psychiatrické léčebně.

Odrazit se od dna

Nejen samotná hospitalizace pro ni byla strašná, ale celé období po propuštění tím nejhorším, které zažila. Do normálního života se vracela velmi pomalu a byla to cesta dlouhá. Pečovala o ni maminka, nesmírně jí pomohla podpora přátel. Ač na tuto zkušenost přirozeně nerada vzpomíná, díky ní, a hlavně díky pomoci blízkých si uvědomila, kým vlastně je a co potřebuje. Našla ztracenou sebedůvěru a lásku a začala „zářit.“

Opora blízkých ji přivedla k touze pomáhat druhým a k účasti na charitativních akcích, kde zpívá třeba i malým pacientům v nemocnicích. Má tak možnost zúročit i své hudební nadání. Zapojila se také do práce pro Charitativní nadační fond, pomoci a podpoře.

Na společenských akcích se příliš neobjevuje, možná i proto, že je často v zahraničí, ale loni se opět jako modelka prošla po molu na Playboy party. Proč? Protože Playboy je sice pro muže, ale hlavní slovo v něm má půvab ženy a jejich krásu jako takovou Zuzana obdivuje. I když sama vnímá „nahotu“ jako pravdu a odvahu žen nebát se ukázat jaké jsou, a nedělat ze sebe to, co nejsou.

Dál chce pomáhat ženám i mužům získávat sebevědomí, ale plánů má víc. Prozrazovat je nechce, už jen z tohoto důvodu, že se opět nechce ocitnout pod nějakým tlakem. A možná se po ne šťastných láskách objeví po boku nového partnera...

Zuzana Jandová na na party Playboye

