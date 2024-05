Když se před dvaceti lety objevil v kinech film Román pro ženy, z dosud neznámé slovenské herečky Zuzany Kanócz se stala hvězda. Avšak tak, jak rychle v Česku zazářila, tak také vyhasla. Jako matka třech dětí dala přednost seriálovým rolím a angažmá ve své domovině.

Zuzana se narodila 21. listopadu roku 1979 do slovensko-maďarské rodiny, žijící v Košících. Po absolvování gymnázia se přihlásila na Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, kterou i přes počáteční problémy s „východňárským” přízvukem úspěšně absolvovala.

„Rodiče ze mě chtěli mít doktorku, ale mě tento obor vůbec nezajímal. Neměla jsem na to ani hlavu ani známky,” směje se čtyřiačtyřicetiletá herečka.

Její první filmová zkušenost přišla v roce 2002 ve snímku Kruté radosti v hlavní roli s Táňou Pauhofovou. O dva roky později úspěšně prošla konkurzem do dnes již ikonické české komedie podle předlohy Michala Viewegha Román pro ženy.

I přestože v ní ukázala nejen svůj talent, ale také tělo, nabídky ze stran režisérů přicházely pomalu. Zuzana proto vsadila na jistotu a stala se především seriálovou herečkou. Mezitím budovala vztah se svým kolegou a vyhlášeným krasavcem Jurajem Lojem.

Krutá rána osudu

„Seznámili jsme se v roce 2006 a hned mě zaujal. Byl veselý, bezproblémový, byla s ním velká zábava a líbilo se mi, že dělal s obrovským nadšením všechno, do čeho se pustil,” popisuje. „Navíc mi úžasně voněl. Měla jsem pocit, že takto voní domov.”

O šest let později se Zuzana dozvěděla, že je těhotná. Po pěti měsících ale přišla krutá rána osudu, kdy o dítě nečekaně přišla.

close info Profimedia.cz zoom_in Zuzana Kanócz

„Měla jsem na sebe vztek, hněvala jsem se a vyčítala si, co vše jsem udělala nebo neudělala. To vše jsem musela zpracovat. Už jen z důvodu, že jsem chtěla další miminko,” přiznala se v rozhovoru po SME.

Sebeterapie nakonec pomohla a herečka před jedenácti lety porodila zdravého syna. V tu chvíli se ale musela vyrovnat s přerušením kariéry.

„Nebylo to lehké. Představte si, že je vám pětatřicet, makáte sa sobě, vaše ego je nadšené a najednou je všechno jinak. Tehdy jsem zjistila, že ta pozornost, kterou mě lidé zahrnovali, byla jako droga. Nějakou dobu mi trvalo zpracovat, že nejsou prvořadé mé potřeby, ale Lucasovy,” řekla otevřeně.

Naplněný život

Dnes už si svůj život bez velké rodiny nedokáže představit. S partnerem Jurajem mají ještě sedmiletou Izabelu a pětiletou Leylu, s nimiž se snaží trávit co nejvíce času. Skloubit práci a domácí povinnosti ale není jednoduché.

„Syna vozím do školy, starší dceru do školky a nejmladší k prarodičům. K tomu máme každý den kroužky, jako basketbal nebo balet. To si musím hlídat, abych je na ně stihla přesunout,” směje se.

Aktuálně totiž herečka natáčí další díly seriálu Nemocnica. Ten patří mezi nejsledovanější na Slovensku.

Zdroje: www.eva.pluska.sk, www.topky.sk, www.zena.sme.sk