Kam se poděla Zuzana Pravňanská, dětská hvězda ze sci-fi seriálu Spadla z nebe?

Sci-fi Spadla z nebe se před 40 lety setkal s velkým ohlasem. Seriál, který pojednává o dětech z vesnice, které se setkají s holčičkou z jiné planety, byl v té době naprosto bezkonkurenční; nic podobného u nás neběželo. Nebylo dítěte, které by nechtělo mít za kamarádku Majku z Gurunu, nebo se jí dokonce stát. Život představitelky ale nebyl tak fantastický. Naopak, schytávala jednu tragickou ránu osudu za druhou.

Sláva Zuzanu Pravňanskou připravila o dětství. Na jednu stranu si užívala pozornost, kdyby ale dostala druhou šanci, snažila by se najít kompromis. Kvůli filmování nedokončila učiliště a má jen základní vzdělání. ,,Stouplo mi to do hlavy," přiznala ve slovenském pořadu Na paškál.



Život měla tak těžký, jak si dokážete představit. Rodinné problémy ji dostaly na ulici, ve čtrnácti letech ji znásilnil kamarád, v osmnácti se vdala. Manžel ji bil, i když byla těhotná. Bála se však utéct a s násilníkem měla nakonec tři děti. Když konečně nastřádala dostatek síly, aby ho opustila, unesl její dvě nejstarší dcery. Ty kvůli zanedbání péče skončily v dětském domově. Zuzana zůstala jen se svým nejmladším synem Štefanem. Tragické události jejího života ji dohnaly k alkoholismu. O svém dětství se vyjádřil i její syn: "Pořád jsem byl doma sám." Protože se o něj matka nestarala, našel si za kamarády partu narkomanů. Nakonec skončil ve výchovném ústavu, jak ale upřímně prohlásil, bylo mu tam lépe než doma.



S novým přítelem se Zuzaně začalo blýskat na lepší časy. Vytáhl ji ze závislosti a konečně mohla žít spořádaným životem. Ale jen na chvíli. Přítel zemřel na infarkt a byt, ve kterém bydleli, připadl rodině. Zuzana skončila na ulici a vrátila se k pití.



Aby vůbec přežila, dělala všechno: prodavačku, obsluhu v bistru, barmanku. Naposled se o ní psalo, že se stala řidičkou tramvaje u bratislavského Dopravního podniku. Jestli se někdy podíváte do Bratislavy, zkuste dávat pozor, kdo vás tramvají poveze. Třeba to bude slavná Majka.