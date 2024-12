Externí autor 6. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Dcera známého českého herce, talentovaná herečka z Kolína, okouzluje diváky nejen na prknech Divadla Na Jezerce, ale i na filmovém plátně. Její kariéra zahrnuje role v populárních seriálech a filmech. Poznáte, o koho se jedná a čí je to dcera?

Režisér a scenárista Dušan Rapoš se snažil skrze pohádku Když draka bolí hlava přinést nejen zábavu, ale také ponaučení. Herci (i drak) v ní totiž mluví jak česky, tak slovensky. Děti se tak měly naučit porozumět slovenskému jazyku a naopak.

Pohádku kritika strhala

Tento záměr sice kvitujeme, nicméně bizarním by se dalo shledat to, že Karel Gott, coby zestárlý král (a Čech) mluví slovensky, kdežto jeho družka, Kamila Magálová, která hraje královnu, a je Slovenka, mluví česky. Třešničkou na dortu je pak už samotný drak, který má dvě hlavy a jedna mluví (překvapivě) česky a druhá slovensky.

Samotný děj je vyprávěn retrospektivně a je doplněn o animované kolorované kresby. Celé to komentují právě ony dračí hlavy, pohádka je hojně „lemována” písněmi a až zbytečnými záběry na různé folklórní oslavy. Kritika mluví za vše, tento počin nebyl úplně vydařený a někteří dokonce zvolili taková slova, že „zjevný nezdar” se dá nedostatku financí přičíst jen zčásti.

Kdo už si ale pohádku pustil, nebo nad tím dokonce uvažuje, může se alespoň pokochat pohledem na Jána Koleníka, coby krále Juraje, Jakuba Jablonského jako prince Janka, už jsme si řekli, že i Mistrovi fanoušci si přijdou na své a muži zase mohou nalézt zalíbení v princezně Adélce.

Tu totiž dcera známého českého herce, vnadná a krásná rodačka z Kolína. Dnes šestadvacetiletí herečka studovala na osmiletém gymnáziu, mnohem více ji to ale táhlo do uměleckých kruhů, a tak odtamtud přešla na Mezinárodní konzervatoř v Praze, kde se naplno začala věnovat tomu, co bylo jejímu srdci nejbližší. Herectví.

Od princezny do Pánského klubu

V oboru muzikálové herectví zde absolvovala v roce 2019 a po ukončení studia ji máte možnost nejčastěji vidět v Divadle Na Jezerce. Nicméně zkušenost s kamerou měla už jako malá, kdy se zhostila roli školačky v oblíbeném seriálu Vyprávěj. V seriálové dráze pokračovala i poté, a sice jste ji mohli zahlédnout v První republice, Sestřičkách nebo ZOO.

Co se týká celovečerního počinu, byla to právě pohádka Dušana Rapoše a role princezny Adélky, která byla její první velkou rolí. Posléze se ale také objevila ve filmové adaptaci románu Patrika Hartla Prvok, Šampon, Tečka a Karel, a nebo Pánský klub.

Coby princezna Adélka okouzlila nejenom pohádkového prince, slovenského herce Jakuba Jablonského, ale i mnoho diváků. Představitelka Adélky je totiž nesmírně krásná a disponuje skutečnými ženskými křivkami. „Je to pravá slovanská princezna s tvary, které k tomu patří,“ vychválil svou filmovou kolegyni Jablonský, který ovšem ihned dodal, že jiskra mezi nimi přeskočila skutečně jen v pohádce.

Kdo by ovšem zatoužil jít s herečkou na rande, má smůlu. Ačkoliv se s přítelem rozešla, tahle sympatická umělkyně nezůstala dlouho sama a přiznala, že už si užívá vzrušení nového vztahu. Herečce to navíc nesmírně sekne, ostříhala si ofinu a působila neuvěřitelně sexy.

Navzdory tomu, co se ale říká, že žena mění účes s rozchodem, to umělkyně vyvrací: „U mě to bylo naopak, nejdřív jsem se ostříhala a pak až se rozešla s přítelem.“ S ním údajně bude trávit i Štědrý večer. Přes den ale prý bude s rodiči.

A kdo že to tedy je? Krásná princezna Adélka je herečka Zuzana Žáková a jejím tatínkem není nikdo jiný než oblíbený herec Zdeněk Žák.

Na to, jak to princezně Adélce dnes nesmírně sluší, se můžete podívat v naší galerii.

