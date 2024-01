Všichni v sobě máme prvek šílenství, ať už se chováme a vypadáme jakkoli normálně. Někteří z nás ho dokáží uhlídat a skrýt, ale někteří ne. Na světě existuje mnoho psychopatů, kteří jsou dokonce i sériovými vrahy. Známe znamení zvěrokruhu, ve kterých se obvykle psychopati rodí. Kteří to jsou?

Možná vás překvapí, že nejnebezpečnější psychopaty spojují společné rysy, které lze snadno zařadit pod určitá znamení zvěrokruhu. Známe šest největších šílenců astrologie. První příčky obsadili ti nejzákeřnější zločinci.

RAK

Většinou Raky vnímáme jako vysoce citlivé lidi, kteří jsou obětaví a milující, ale najdou se i výjimky. Platí právě zde známé rčení „výjimka potvrzuje pravidlo“? Toto znamení zvěrokruhu je totiž považováno za nejnebezpečnější. Mají v sobě citově zamotanou, pokřivenou a velmi temnou stránku, která vyplouvá na povrch, jen když to dovolí. Někdy jsou tak frustrovaní, že si mohou v hlavě představovat ty nejhorší myšlenky a fantazie, ale na povrchu uvidíte pouze milý úsměv! Pokud zabíjejí, je to většinou ze žárlivosti.

ŠTÍR

Štíři jsou velmi temní. A když říkáme temní, myslíme tím černí jako uhel! Jsou odvážní, velmi silní, a pokud jde o ovládání a manipulaci, jsou to experti. Toto znamení je zákeřné, vzpomeňte si na nebezpečný štíří ocas. Tento zrozenec vám nikdy neprozradí své myšlenky, většinou je tichým pozorovatelem situace a v hlavě si myslí své. Pokud vraždí, jedná se o sadisty. Vzpomínáte si na Charlese Mansona, amerického vraha a vůdce sekty, který v 60. letech minulého století nutil své stoupence páchat notoricky známé vraždy? Ano, byl Štír.

STŘELEC

Toto znamení je třetím nejnebezpečnějším znamením zvěrokruhu. Vychytralí Střelci se nebojí jednat. Pokud má tento zrozenec pokroucené vnímání světa a své osoby, určitě to brzy pocítíte. Střelec jde vždy do akce, a není tomu jinak ani při konfliktech a jednání překračujících zákon. Tento zrozenec je při svých zločinech velice opatrný, dokáže bravurně zahlazovat stopy. Více než nebezpeční vrazi jsou to zloději. Jen je velmi obtížné, je dopadnout.

BÝK

Jejich láska k penězům, luxusu a drahým věcem je tak velká, že se dokáží pustit i do těch největších podvodů. Býk miluje temnotu a porušování pravidel, pokud nejde o ty jeho. On má právo na to vzít si to, co chce. Proč se mají ostatní mít lépe? Tito zrozenci mají velké ego, sebevědomí i sílu, kterou se nebojí použít. Jejich proslulost v oblasti zločinu lze spatřovat spíše v souvislosti s vraždami.

BERAN

Berani jsou tak trochu blázni, abychom byli přesní. Jsou impulzivní, netrpěliví a jejich agresivita je může přimět k těm nejhorším činům. Dlouho působí toto znamení klidně a tiše, ale uvnitř se dějí velké věci. Ve chvíli, kdy pohár přeteče, můžete být svědkem labilního pomateného činu. Známým zrozencem tohoto znamení je zde Adolf Hitler. Nikdy je nerozčilujte. Nejprve myslete na potencionální následky.

KOZOROH

Skupinu vyšinutých znamení nám uzavírá rohatý Kozoroh. Tito zrozenci se umí navenek perfektně ovládat, ale ve skutečnosti jim straší ve věži. Toto znamení si jen tak nepohrává na hraně zákona. Když už se do něčeho pustí, tak to dotáhne do konce. A ve své zálibě chronicky pokračuje. Věděli jste, že většina sériových vrahů a psychopatů jsou Kozorozi?

