Záhadné zvířecí deště: Vědci mají pro úkaz několik hypotéz, ale žádné vysětlení

Mohlo by to připomínat pokračování deseti egyptských ran. Asi každého by totiž minimálně překvapilo, kdyby mu na deštník spadla ryba, žába nebo třeba medúza. Že je to ale docela běžný jev, který se v historii civilizace objevuje pravidelně již několik let, dokazují kronikáři a vědci, jež se jevem pršících zvířat zabývají.