Externí autor 9. 4. 2024 clock 4 minuty

Pokud jste někdy přemýšleli o tom, kde se ve vás vzaly určité vlastnosti, zkuste zapátrat ve zvířecí říši. Její zástupci jsou totiž součástí znamení zvěrokruhu.

Každému znamení odpovídá jedno zvíře a tohle určení vychází z jejich osobnostních vlastností, duchovní podstaty a rovněž temperamentu. Najděte to své.

Beran 21. 3. - 20. 4.

Síla, odvaha a nezávislost, to jsou vlastnosti medvěda grizzlyho. Stejně silnou osobností je i ohnivé znamení Beran, kterému vládne planeta Mars. Beran má s medvědem grizzlym společnou nebojácnost, tak trochu samotářskou povahu a jakousi urputnost. S čím nepochybně budete rezonovat, je neuvěřitelně silná vůle medvěda grizzlyho, která vás staví do role přirozeného vůdce.

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Milí Býci, jelikož nijak zvlášť životem nepospícháte, vlastně se dá říci, že se spíš pohybujete pomalým tempem, nemůže být vaším zvířetem nic jiného než lenochod. Spolu s ním navíc sdílíte stejně bezstarostnou mentalitu. Není divu, že o vás lidé říkají, že jste líní a také poněkud nerozhodní. Stejně jako lenochod, i vy jste přesvědčeni, že vše přijde ve správný čas.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

Jestli se dá o někom říct, že je to potvora rozpustilá, tak o Blíženci. Lidé narození v tomto znamení jsou hyperaktivní a mají smysl pro humor. A když k tomu přidáme vaši bystrou mysl, občas pořádně mazanou, je jasné, že k vám se hodí liška.

Rak (22.6. - 22.7.)

Co byste řekli, že má společného klokan se znamením Raka? Na první pohled to vypadá, že nic. Jenže, stejně jako zrozenci v tomto znamení, je i klokan neuvěřitelně houževnatý a buduje si vztah se svou rodinou. Poslouchá své vnitřní instinkty a občas umí pořádně zanadávat. Nepřipomíná vám to něco, milí Raci?

Lev (23.7. - 22.8.)

S kým jiným by mělo být znamení Lva spojováno, než s králem zvířat. Jenže souputníkem tohoto znamení je jiná kočka, která svou mentalitou doplní povahu krále džungle. Stejně jako Lvi vystupují svou nápadností z davu, je takový i tygr nejenom díky svému působivému vzezření, ale také sebevědomí, odhodlání a vitalitě.

Panna (23.8. - 22.9.)

O lidech narozených ve znamení Panny je známo, že jsou ve svém konání rychlí, vnímaví k detailům a zvládají více věcí najednou. Právě k vnímavosti a rychlosti se váže gazela. A stejně jako tohle elegantní zvíře, i Panny umí obratně kličkovat mezi potenciálními ohrožovateli jejich bytí, ať už v pracovní či soukromé sféře.

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Lidé narození ve znamení Vah jsou známí svou touhou po partnerském vztahu. Vládne jim totiž planeta lásky a krásy Venuše. Není tedy žádným překvapením, že k Vahám patří elegantní labuť, která rovněž touží po láskyplném svazku a rodině. Ale pozor, něžná labuť dokáže být pořádně temperamentní, a pokud brání sebe i rodinu, až agresivní.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Patříte do znamení Štíra? Pak vězte, že ten není jediný zástupce zvířecí říše, který odráží vaše vlastnosti. Právě ke složitým Štírům se řadí i chřestýš. Stejně jako Štíři, i on je nepochopený, protože lidé ho rychle odsuzují na základě vzhledu. Co dalšího s ním máte společného? Jste spíš samotáři a umíte se zbavit svého starého já.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Zdá se, že štěstí je vždy na vaší straně, milí Střelci. Možná je to proto, že blahodárný Jupiter je vaší vládnoucí planetou, nebo to může být způsobeno vaším celoživotním optimismem. V každém případě, k vaší jedinečné povaze, moudrosti a síle překonat cokoli, jednoznačně patří slon. O něm je známo, že je nejenom velmi inteligentní, patří k nejchytřejším tvorům ve zvířecí říši, ale je také veskrze pozitivní.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Milí Kozorozi, k vám se nemůže hodit nikdo jiný než horská koza. Ta totiž zachycuje vaši schopnost přežívat, vlastně spíš prospívat v nepředvídatelném prostředí. Představte si tohle zvíře, jak se drží na nejmenší římse strmé hory. Stejně tak i vy čelíte překážkám. A stejně jako ona máte pozoruhodnou vůli překonat důstojně vše, co vám stojí v cestě.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Vodnářům vládne chytrý Uran. Co od nich čekat? Jsou to vizionáři, chytří, inteligentní, i když občas nepochopení. Rovněž jsou tak trochu samotáři. Zkrátka, někdy mají chuť se družit, jindy jsou rádi sami. Jejich nastavení plně souzní s orangutanem, který je považován za jednoho z nejchytřejších primátů.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Do zvířecí říše patří i motýli. A ti sluší snovému znamení Ryb, které je, stejně jako oni, proměnlivé. Ryby si berou z motýlů jejich flexibilitu, schopnost přizpůsobení, ale také určitý neklid a přelétavou povahu.

Zdroje: stylecaster.com, www.glamour.de